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ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:19 م
ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما ترامب
ماجد تمراز

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات لقناة فوكس نيوز الإخبارية، إنه تسلم من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما جيشا قديما، مشيرا إلى أنه جعله قويا وعظيما بتقديم الدعم الكامل له.

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد طالب رئيس بلدية سياتل جينى دوركان، بالتعامل مع المظاهرات فى مدينة سياتل وعدم تركها المحتجين الذين يطلق عليهم الأناركيين ينهبون ويحرقون المدينة، ووجه ترامب كلامه لها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "تقول عمدة سياتل، عن استيلاء الأناركيين على مدينتها، "إنه صيف الحب" هؤلاء الديمقراطيون الليبراليون ليس لديهم دليل. يحرق الإرهابيون مدننا وينهبونها، ويعتقدون أنها رائعة، حتى الموت. يجب إنهاء هذا الاستيلاء الآن".

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاى أنسلى، حاكم ولاية واشنطن، وطالبه بالتصدي للإنكاريين على الفور واستعادة مدينة سياتل الآن، وإن لم يفعل ذلك سيفعل هو، موضحا أن الأمر ليس لعبة.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:"جاى أنسلى وعمدة مدينة سياتل يسخران ويتلاعبان بمستوى لم تشهده بلادنا العظيمة من قبل، عليكم استعادة المدينة الآن، إذا لم تفعل ذلك سأفعل، هذه ليست لعبة يجب إيقاف هؤلاء الأناركيين القبيحين على الفور. تحرك بسرعة".


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