تحسن حالة مريض بكورونا فى مستشفى العريش وخروجة للعزل المنزلى

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مستشفى العريش العام خروج حالة إصابة بفيروس كورونا بعد تحسن حالته، حيث قال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء فى تصريح خاص، إن المريض تحسنت حالته وتم خروجه من قسم العزل بمستشفى العريش العام لمنزله تحت الإشراف الطبى، مضيفا أن هذه ثانى حالة عزل منزلى فى شمال سيناء .

وكانت مستشفى العريش العام شهدت مساء أمس، تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بكورونا بشمال سيناء .

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه جارى اتخاذ اللازم لاستكمال إجراءات الصحة بشأن تشييع الجثمان لمثواه الأخير وفق الإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الجهات المختصة وان الحالة من بين 6 مصابين يخضعون للعلاج بقسم العزل بمستشفى العريش العام .

وسبق وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، فى بيان لها اليوم ، عن تسجيل 14 حالة اصابة بفيروس كورونا من مناطق العريش وبئر العبد، وأوضح البيان، أن آخر الإحصائيات الرسمية لموقف انتشار فيروس كورونا بشمال سيناء ، تؤكد وجود 14 حالات كورونا تحت العلاج وشفاء حالتين، وأن إجمالى الحالات 53 حالة، السلبى منها 36، وحالة تحت الفحص، والحالات الإيجابية 16، تم منها شفاء حالتين، وعزل حالة فى مستشفى العزل بأبوخليفة، وعزل 6 حالات فى مستشفى العريش ، وعزل 6حالات فى مستشفى بئر العبد، وعزل حالة منزلى .

كما أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ، اليوم ، ارقام الخطوط الساخنة بمحافظة شمال سيناء لتواصل المرضى من حالات الاصابة والاشتباه بكورونا وهى :

الخط الساخن لمحافظة شمال سيناء : 114

ازمات محافظة شمال سيناء : 3327052

طوارئ مديرية الصحة : 3328471

الخط الساخن الاستفسار عن فيروس كورونا : 3328471

رقم الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء : 16528