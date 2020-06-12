اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 17 محضرا لمحلات مخالفة في حملة لمتابعة الأسواق ببني سويف

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:33 م
تحرير 17 محضرا لمحلات مخالفة في حملة لمتابعة الأسواق ببني سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بني سويف أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرض الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، التقرير اليومي لمجهودات مديرية التموين في ضبط الأسواق، والذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين ، وكشف عن تنظيم مديرية التموين بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية  حملات مفاجئة على الأسواق، لمواجهة حجب وتهريب السلع الى السوق السوداء، أسفرت  عن تحرير 17 محضرا شملت ضبط كميات من السجائر قبل بيعها بالسوق السوداء ، بجانب قيام بعض المحال "سوبر ماركت" بالبيع بأغلى من الأسعار الرسمية، وكذلك ضبط محال مواد غذائية بها سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، علاوة على عدد من مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار. 

وقال محافظ بني سويف في بيان اليوم الجمعة، إنه لا تهاون مع مخالفات الأسواق ، خاصة فيما يتعلق بالتلاعب بالأسعار ، والغش التجاري ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية لبيعها في السوق السوداء ، خاصة السلع الأساسية والتموينية ، والمستلزمات الوقائية التي يزداد عليها الطلب في ظل مجابهة جائحة كورونا ، مشيرا إلى أنه تم إتاحة خطوط وأرقام ساخنة للإبلاغ عن تلك المخالفات التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة والإعلان عنها بالوحدات المحلية للمدن والقرى، بجانب الاتصال الدائم بين غرفة أزمات المحافظة والمديريات الخدميىة ذات الصلة، مشددا على استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ، لتحقيق انضباط الأسعار وتوافر السلع ، تيسيرا على المواطنين ، وحمايتهم من جشع بعض التجار من خلال تطبيق القانون ، ومطالبا بتكثيف الحملات لتصل الى القرى ، حيث أن القرى تتطلب مزيدا من الجهد في هذا المجال ، منوها بأنه يتلقى شكاوى عديد من الأهالي بالقرى من مغالاة بعض التجار في الاسعار الأساسية .

كما طالب محافظ بني سويف بتكثيف الحملات  التموينية على المخابز البلدية والأسواق ، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان  المقررة ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا  التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

اخبار المحافظات

مديريه التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

للمدرسين.. اعرف إزاى تقدم اعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

للمدرسين.. اعرف إزاى تقدم اعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

تعرف على العقوبات الموجهة لـ حنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحكمة

تعرف على العقوبات الموجهة لـ حنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحكمة

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة