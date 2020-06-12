تحرير 17 محضرا لمحلات مخالفة في حملة لمتابعة الأسواق ببني سويف

بني سويف أيمن لطفي

استعرض الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، التقرير اليومي لمجهودات مديرية التموين في ضبط الأسواق، والذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين ، وكشف عن تنظيم مديرية التموين بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملات مفاجئة على الأسواق، لمواجهة حجب وتهريب السلع الى السوق السوداء، أسفرت عن تحرير 17 محضرا شملت ضبط كميات من السجائر قبل بيعها بالسوق السوداء ، بجانب قيام بعض المحال "سوبر ماركت" بالبيع بأغلى من الأسعار الرسمية، وكذلك ضبط محال مواد غذائية بها سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، علاوة على عدد من مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.

وقال محافظ بني سويف في بيان اليوم الجمعة، إنه لا تهاون مع مخالفات الأسواق ، خاصة فيما يتعلق بالتلاعب بالأسعار ، والغش التجاري ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية لبيعها في السوق السوداء ، خاصة السلع الأساسية والتموينية ، والمستلزمات الوقائية التي يزداد عليها الطلب في ظل مجابهة جائحة كورونا ، مشيرا إلى أنه تم إتاحة خطوط وأرقام ساخنة للإبلاغ عن تلك المخالفات التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة والإعلان عنها بالوحدات المحلية للمدن والقرى، بجانب الاتصال الدائم بين غرفة أزمات المحافظة والمديريات الخدميىة ذات الصلة، مشددا على استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ، لتحقيق انضباط الأسعار وتوافر السلع ، تيسيرا على المواطنين ، وحمايتهم من جشع بعض التجار من خلال تطبيق القانون ، ومطالبا بتكثيف الحملات لتصل الى القرى ، حيث أن القرى تتطلب مزيدا من الجهد في هذا المجال ، منوها بأنه يتلقى شكاوى عديد من الأهالي بالقرى من مغالاة بعض التجار في الاسعار الأساسية .

كما طالب محافظ بني سويف بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق ، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .