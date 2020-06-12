الوادى الجديد تستعد لعودة السياحة بعد أزمة كورونا بتشغيل أهم مخيم استشفائى

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تستعد محافظة الوادى الجديد لعودة الأنشطة السياحية بالمحافظة بعد الانتهاء من أزمة كورونا، وذلك من خلال تشغيل كافة المواقع السياحية وانتظام حركة الطيران بكامل طاقة تشغيلها، وذلك فور الإعلان عن عودة الأنشطة الحياتية لطبيعتها بعد أزمة كورونا التى أوشكت على الانحسار، حيث أعلن اللواء المحافظ محمد الزملوط عن التوجيه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بمشروع مخيم بئر جناح السياحي المقام على مساحة 2500م2 والذي يجري رفع كفاءته وتجهيزه بالنظام البيئي.

ويضم المخيم 6 غرف إقامة لاستقبال السائحين وعلاجهم من الأمراض الجلدية بأنواعها والروماتيد والروماتيزم، وذلك بعد الانتهاء من أزمة كورونا الحالية، مؤكدا أن المكان يعد واحدا من أهم مقاصد السياحة الاستشفائية بالمحافظة، لافتا إلى ضرورة استغلال كافة المقومات الطبيعية لتنشيط السياحة وإعادتها كسابق عهدها لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة ودفع عجلة التنمية علي أرض الوادي الجديد.

وكانت المحافظة، أعلنت في بيان رسمي لها، عن إعادة تشغيل رحلات الطيران الإقليمية بين الوادي الجديد والقاهرة، حيث انطلقت رحلة طائرة الخدمات البترولية "القاهرة / الخارجة" يوم الأحد الموافق 31 مايو الماضي طبقاً للمواعيد المحددة سلفًا، في حالة حجز العدد المناسب لقيام الرحلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من قبل المحافظة والشركة حفاظًا على سلامة الركاب.

وأكد المحافظ، التشغيل الجزئى لرحلات الطيران والتى سبق الاعلان عنها قبل أزمة كورونا من مطار القاهرة إلى مطار الخارجة الجوي والعودة بواقع 3 رحلات أسبوعيًا وذلك بعد إضافة رحلة ثالثة لتكون أيام التشغيل هي يوم الأحد رحلة شركة سياف من القاهرة إقلاع في الثامنة صباحًا والعودة في الحادية عشر صباحًا ورحلة يوم الاثنين شركة الخدمات البترولية إقلاع من مطار القاهرة في الثامنة صباحًا والعودة في الثالثة عصرًا، ورحلة يوم الخميس على متن طائرة شركة الخدمات البترولية ورحلة يوم الخميس على طائرة الشركة ذاتها تقلع في الثامنة صباحا من مطار القاهرة والعودة في العاشرة صباحًا.