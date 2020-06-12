اليوم السابع
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النيابة تخلى سبيل أهالى متوفى بكفالة فى واقعة التعدى على طبيب بالقليوبية

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:57 ص
النيابة تخلى سبيل أهالى متوفى بكفالة فى واقعة التعدى على طبيب بالقليوبية جثه -ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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أمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بصرف الطبيب "ع.ع" طبيب العناية المركزة بمستشفى القناطر الخيرية من سراى النيابة وإخلاء سبيل والد وشقيق المحامى المتوفى بكفالة مالية 500 جنيه، وذلك إثر قيامهم بالتعدى على الطبيب وإحداث بعض الفئات بالمستشفى والتى تحرر محضر بها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط شخصين (مواطن بالمعاش ونجله) لقيامهما بالتعدى على أحد الأطباء وإحداث تلفيات ببعض الأجهزة الطبية بقسم الاستقبال بمستشفى القناطر العام بالقليوبية، على خلفية وفاة نجل الأول (شقيق الثانى) السابق حجزه بالمستشفى لإصابته بالتهاب رئوى حاد واشتباه فى إصابته بفيروس "كورونا".

وبسؤالهما اعترفا بارتكاب الواقعة ظناً منهما بعدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال المتوفى.

وبسؤال الطبيب المعتدى عليه قرر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية حيال المريض قبل وفاته، واتهم المشكو فى حقهما بالتعدى عليه وإحداث إصابته وإتلاف بعض الأجهزة الطبية بالمستشفى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأحيلا للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.


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