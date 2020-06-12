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"الكمامة والتعقيم" شرطان لرؤية الملكة نفرتيتى بعد افتتاح متاحف برلين

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:10 م
"الكمامة والتعقيم" شرطان لرؤية الملكة نفرتيتى بعد افتتاح متاحف برلين نفرتيتى
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت الحكومة الألمانية، افتتاح خمسة متاحف أخرى، تابعة لمؤسسة التراث الثقافي البروسي، منتصف  يونيو،  حيث يمكن للزوار مرة أخرى زيارة الملكة نفرتيتي في المتحف الجديد في جزيرة المتاحف ، وهي واحدة من المعالم السياحية البارزة في برلين، وسيتم افتتاح المتاحف  19 يونيو  وكذلك متحف التصوير الفوتوغرافي 25 يونيو ومتحف الثقافات الأوروبية 27 يونيو ، كما أعلنت متاحف الدولة اليوم الجمعة.
 
وافتتحت المتاحف الأولى قبل شهر، حيث تم فتح المعرض الوطني القديم والمتحف القديم وبانوراما بيرجامون في جزيرة المتاحف للزوار، و افتتحت الأحجار الكريمة  لجميع الزيارات ، شرط ارتداء قناع والالتزام بالنظافة والتطهير، ولتجنب قوائم انتظار الزائرين المنتظرين ، يجب عدم بيع التذاكر إلا بفترة زمنية يمكن حجزها عبر الإنترنت مسبقًا.
 
يذكر أنه في عام 1924، عثر في أرشيف الشركة الشرقية الألمانية التي تولّت أعمال التنقيب على وثيقة حول اجتماع دار في 20 يناير 1913 بين لودفيج بورشاردت وبين مسؤول مصري رفيع لمناقشة تقسيم الاكتشافات الأثرية التي عُثر عليها في عام 1912 بين ألمانيا ومصر.
 
ووفقًا للأمين العام لشركة الشرقية الألمانية صاحب الوثيقة، الذي كان حاضرًا الاجتماع، فإن بورشاردت كان عاقدًا العزم على أن يكون التمثال للألمان، ويشتبه في أن يكون بورشاردت قد أخفى قيمة التمثال النصفي الحقيقية، بالرغم من إنكاره لذلك.
 
 
 
 
 
 
 
  
 

نفرتيتى

المانيا

كورونا

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