اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على شخص فى المنيا يزور شهادات التخرج الجامعية للطلاب

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:37 م
القبض على شخص فى المنيا يزور شهادات التخرج الجامعية للطلاب المتهم
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالمنيا لممارسته نشاط إجرامى فى مجال تزوير شهادات التخرج منسوب صدورها لبعض الكليات ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين بطرق مختلفة والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية، خاصةً شهادات التخرج المنسوب صدورها للجامعات المصرية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك النشاط المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (كارنيه عضوية منسوب لإحدى النقابات "مزور"- هاتف محمول بفحصه تبين إحتواءه على العديد من شهادات التخرج المزورة المنسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية وجميعها تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد عبارة عن 13 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجامعات ومعاهد مختلفة- بيان نجاح للشهادة الإعدادية خالى البيانات ومعد للتزوير).

بمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو الوارد بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


تزوير

جرائم التزوير

الداخلية

حوادث

حملات امنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

خطيب الجمعة من مسجد الحسين: "اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين"

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

بصورة لمجدى عبد الغنى.. صفحة كأس العالم تحيى الذكرى الـ30 لهدف مصر فى هولندا

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

رجل يسمم 8 مشردين فى كاليفورنيا لتصوير الألم والمعاناة .. بهدف الترفيه

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

الشرطة الباكستانية تعتقل "حمار " و8 متهمين فى قضية قمار برحيم خان

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

انفوجراف..أهم رسائل رئيس البرلمان عن الانتخابات وكورونا والثانوية العامة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 44 درجة

الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

الأهلي ردا على أنباء رحيل فايلر: المدرب السويسرى ملتزم باتفاقه مع الإدارة

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

اتحاد الكرة يناقش مع الأندية عودة الكأس فى أغسطس والدورى الجديد أول سبتمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة