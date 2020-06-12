القبض على شخص فى المنيا يزور شهادات التخرج الجامعية للطلاب

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالمنيا لممارسته نشاط إجرامى فى مجال تزوير شهادات التخرج منسوب صدورها لبعض الكليات ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين بطرق مختلفة والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية، خاصةً شهادات التخرج المنسوب صدورها للجامعات المصرية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك النشاط المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (كارنيه عضوية منسوب لإحدى النقابات "مزور"- هاتف محمول بفحصه تبين إحتواءه على العديد من شهادات التخرج المزورة المنسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية وجميعها تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد عبارة عن 13 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجامعات ومعاهد مختلفة- بيان نجاح للشهادة الإعدادية خالى البيانات ومعد للتزوير).

بمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو الوارد بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.