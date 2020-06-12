اليوم السابع
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العناية الإلهية تنقذ طفلا فى المنوفية سقط من الطابق الثالث بسبب طائرة ورقية

الجمعة، 12 يونيو 2020 04:24 م
العناية الإلهية تنقذ طفلا فى المنوفية سقط من الطابق الثالث بسبب طائرة ورقية طائره ورقيه-ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أنقذت العناية الإلهية طفلا يبلغ من العمر 8 أعوام ومقيم بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك عندما سقط من الطابق الثالث أثناء قيامه باللعب بطائرة ورق، تم نقله إلى مستشفى منوف العام.

 

وأكد والد الطفل محمود.م 8 أعوام أن نجله كان يلعب بطائرة ورقية فوق سطح الطابق الثالث بالمنزل ،وأثناء متابعته لها اختل توازنه وسقط من أعلى الطابق الثالث وسقط على منشر غسيل وبعدها على أحد الأهالى .

 

وأضاف والد الطفل أنه يعانى من كدمات شديدة بمعظم أنحاء الجسم وتم عمل أشعة على معظم أنحاء الجسد .

 

 

 


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