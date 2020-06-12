العناية الإلهية تنقذ طفلا فى المنوفية سقط من الطابق الثالث بسبب طائرة ورقية

المنوفية - محمد فتحى

أنقذت العناية الإلهية طفلا يبلغ من العمر 8 أعوام ومقيم بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك عندما سقط من الطابق الثالث أثناء قيامه باللعب بطائرة ورق، تم نقله إلى مستشفى منوف العام.

وأكد والد الطفل محمود.م 8 أعوام أن نجله كان يلعب بطائرة ورقية فوق سطح الطابق الثالث بالمنزل ،وأثناء متابعته لها اختل توازنه وسقط من أعلى الطابق الثالث وسقط على منشر غسيل وبعدها على أحد الأهالى .

وأضاف والد الطفل أنه يعانى من كدمات شديدة بمعظم أنحاء الجسم وتم عمل أشعة على معظم أنحاء الجسد .