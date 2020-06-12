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السعودية: وزير الشؤون الإسلامية يوجه باستقبال استفسارات المواطنين عبر واتساب

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:08 م
السعودية: وزير الشؤون الإسلامية يوجه باستقبال استفسارات المواطنين عبر واتساب وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ
إيمان حنا

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أصحاب الفضيلة مديري فروع الوزارة بمناطق المملكة، بتخصيص أرقام لـ«الواتساب» لتلقي رسائل منسوبي المساجد والمواطنين التي تتضمن ملاحظاتهم وطلباتهم للاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة لهم.وفق عكاظ.

كما تضمن التوجيه أن يقوم مديرو الفرع باستقبال ومتابعة طلبات واستفسارات المواطنين ومنسوبي المساجد في مناطقهم، ومعالجة الملاحظات، إن وجدت، وإنجازها بأسرع وقت ممكن، تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة، وتماشياً مع توجيهات ولاة الأمر، للرقي بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها، لاسيما ما يتصل بالعناية ببيوت الله ومنسوبيها والبرامج الدعوية والخدمات المساندة لمنسوبي المساجد وغيرها من الخدمات الأخرى.

يذكر أن الوزارة نشرت جميع الأرقام الخاصة بأصحاب الفضيلة مديري فروع الوزارة الـ13 لبدء استقبال الملاحظات والطلبات لتلقيها مباشرة ومتابعتها شخصياً إنفاذاً لتوجيه الوزير آل الشيخ الذي يحرص على فتح آفاق التواصل بين جميع من يستفيد من خدمات الوزارة مع المسؤولين المباشرين للوقوف على أي جوانب تقصير ومعالجتها فوراً وتلبية أي طلبات تسهم في خدمة بيوت الله والعناية بها وتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

ومن جهة أخرى كان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية قد اعتد فى المنطقة الشرقية إضافة 600 مسجداً لصلاة الجمعة المنطقة الشرقية تخفيفا للتزاحم، بزيادة 64% عن الجوامع الأصلية فى الجمعة الثانية بعد رفع تعليق إقامة صلاة الجمعة، إنفاذاً لتوجيهات الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية سليمان بن فهد بأن فرع الوزارة أتم تهيئة ما يقارب 600 مسجداً لإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتاً بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بزيادة (116) مسجداً عن الجمعة السابقة، لتخفيف الأعداد على الجوامع الدائمة حتى زوال جائحة كورونا.

وأشار إلى أن هذه الزيادة فى المساجد تأتى استعدادا للجمعة الثانية بعد عودة افتتاح المساجد بالمنطقة الشرقية، ليكون عدد المساجد والجوامع التى سيصلى فيها هذه الجمعة 20 شوال 1440هـ، ( 1540 ) مسجداً وجامعاً.


وزير الشؤون الإسلامية

السعوديه

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