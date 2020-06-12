الحجر الصحى بأسوان يعلن تركيب فلاتر جديدة مقاومة للفيروسات.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أعلنت إدارة مستشفى أسوان التخصصى، المخصصة كحجر صحى لعلاج مصابى فيروس كورونا المستجد، عن تركيب فلاتر جديدة مقاومة للفيروسات والبكتيريا، ليتم تشغيل المكيفات المركزية بوسائل حماية أكبر من أجل حياة صحية آمنة للمرضى داخل المستشفى.

وذكرت "مستشفى الحجر الصحى بأسوان"، فى بيان صحفى لها اليوم، الجمعة، أن الإدارة تسابق الزمن وتتخطى الصعوبات والعقبات من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة للمرضى، وفى إطار الإنجازات والجهود المبذولة تم توفير فلاتر جديدة "هيبا فلتر" وهي فلاتر مقاومة للفيروسات والبكتيريا، ليتم تشغيل المكيفات المركزية بوسائل حماية أكبر من أجل حياة صحية آمنة للمرضى.

وأشار بيان إدارة المستشفى، إلى توفير كل سبل الراحة للمرضى والطاقم الطبى، خاصة في ظل ظروف الطقس الحار بمحافظة أسوان، لذلك حرصت إدارة مستشفى أسوان التخصصى على توفير هذه الفلاتر لتشغيل المكيفات المركزية لتوفير كل سبل الراحة للمرضي وللطاقم الطبى.

فى سياق آخر، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن التعامل السريع لإنقاذ حياة المواطنين بتسخير كافة الإمكانيات الطبية مع البعد عن الروتين والمركزية للوصول بحالات الوفاة إلى الرقم صفر، كانت هى أبرز محاور اجتماع خلية إدارة أزمة كورونا برئاسته والذى يأتى انعقاده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإشراف الكامل والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتم اتخاذها لمواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد.

الفلاتر الجديدة



مستشفى أسوان التخصصى