اكتشاف حالة كورونا بأحد العقارات بالإسكندرية.. والحى يستجيب بالتعقيم

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى الجمرك بالإسكندرية فى بيان صادر منذ قليل، أن مدير إدارة الأزمات والكوارث بالحي، قام بمتابعة تطهير عقار مكون من 11 طابقا، وذلك بسبب وجود حالة كورونا بالعقار وكإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تابعت رش الفئران بحارة الأوزعي وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وفى نفس السياق قامت مدير إدارة الأزمات والكوارث بالحي بإستكمال متابعة رش الحشرات الطائرة والبعوض بمشاركة وحدة التدخل السريع بالحي، وذلك بالجمرك بالشوارع التالية "مساكن الضباط و شارع النصر ووكالة الليمون والشمرلي وشارع البحرية وأبو وردة وجودة وحسن عاصم ومحمد كريم والحجاري والمنشية، و ذلك في إطار الحد من انتشار الحشرات، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين

من جهه أخرى وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإستغلال وقت الحظر والعمل على رفع كفاءة الشوارع والطرق الرئيسية ،قامت إدارة الكهرباء وعلى مدار يومان من العمل نهاراً وليلا" خلال فترة حظر التجوال بإستكمال أعمال الخطة الإستثمارية للإضاءة العامة ،حيث تم إستكمال العمل بشارع النصر حيث تم إستكمال عمل الجور بعدد 20 جورة عامود ، وتم زرع عدد 39 زور صاج ،وتم تركيب عدد 39 عامود فيبر، عمل صبة خرسانية لعدد 25 عامود

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.