اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 12:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اكتشاف حالة كورونا بأحد العقارات بالإسكندرية.. والحى يستجيب بالتعقيم

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:53 ص
اكتشاف حالة كورونا بأحد العقارات بالإسكندرية.. والحى يستجيب بالتعقيم أعمال التطهير
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حى الجمرك بالإسكندرية فى بيان صادر منذ قليل، أن مدير إدارة الأزمات والكوارث بالحي، قام بمتابعة تطهير عقار  مكون من 11 طابقا، وذلك بسبب وجود حالة كورونا بالعقار وكإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تابعت رش الفئران بحارة الأوزعي وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

 

وفى نفس السياق قامت مدير إدارة الأزمات والكوارث بالحي بإستكمال متابعة رش الحشرات الطائرة والبعوض بمشاركة وحدة التدخل السريع بالحي، وذلك بالجمرك بالشوارع التالية "مساكن الضباط و شارع النصر ووكالة الليمون والشمرلي وشارع البحرية وأبو وردة وجودة وحسن عاصم ومحمد كريم والحجاري والمنشية، و ذلك في إطار الحد من انتشار الحشرات، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين

 

من جهه أخرى وتنفيذا لتوجيهات  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإستغلال وقت الحظر والعمل على رفع كفاءة الشوارع والطرق الرئيسية ،قامت إدارة الكهرباء وعلى مدار يومان من العمل نهاراً وليلا" خلال فترة حظر التجوال بإستكمال أعمال الخطة الإستثمارية للإضاءة العامة ،حيث تم إستكمال العمل بشارع النصر حيث تم إستكمال عمل الجور بعدد 20 جورة عامود ، وتم زرع عدد 39 زور صاج ،وتم تركيب عدد 39 عامود فيبر، عمل صبة خرسانية لعدد 25 عامود

 

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سباق فندقى على عودة العمل.. قائمة المنتجعات المعتمدة تقارب 200 فندق.. والفيوم ومرسى مطروح والإسكندرية تنافس على السياحة الداخلية.. والغرف السياحية: خطوات سريعة للاستعداد لعودة الحركة الدولية

الخميس، 11 يونيو 2020 11:30 م

تجديد حبس عامل بتهمة النصب والاستيلاء على مليون ونصف جنيه من مواطنين بالإسكندرية

الخميس، 11 يونيو 2020 09:37 م

ميناء الاسكندرية يواصل استقبال السفن التجارية مع تطهيرها قبل دخولها

الخميس، 11 يونيو 2020 08:54 م

حبس عاطل لحيازته ربع كيلو هيروين بالإسكندرية

الخميس، 11 يونيو 2020 08:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة