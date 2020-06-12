استئناف تلقى اشتراكات أعضاء مراكز الشباب والأندية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء انه فى إطار قرارات مجلس الوزراء بخصوص الاستعداد لعودة النشاط تقرر استئناف تلقى اشتراكات أعضاءمراكز الشباب.

وقال مدير عام المديرية سيتم البدء فى تلقى الاشتراكات من الأعضاء خلال الفترة من15 /6 وحتى 1/ 7 والبدء فى رفع كفاءة الأندية ومراكز الشباب وتنفيذ حملات التطهير والتعقيم المستمر لكل المقرات الشبابية والرياضة استعداد لعودة النشاط ومواجهة انتشار فيروس كورونا بجميع مراكز الشباب والبالغ عددهم 70 مركز شباب على مستوى 7 إدارات فرعية بالإضافة إلى 17 نادى رياضي.

وسبق وأعلنت إدارة رمانة الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تنفيذها حملة تعقيم للمنشأت الرياضية استعدادا لعودة النشاط الرياضى خلال الفترة القادمة.

واوضح البيان انه قام مركز شباب أم عقبة بتعقيم وتطهير مركز الشباب والصالات والملاعب الخاصة بالمركز ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

كما تم الانتهاء من عمليات تعقيم وتطهير نادى 6 أكتوبر، ومركز شباب 6 أكتوبر، ومركز شباب رمانة، ومركز شباب الشهداء وبعض المساجد بالقرية.

وقام مركز شباب الشيخ سالم الهرش بتعقيم وتطهير مركز الشباب والصالات والملاعب الخاصة بالمركز، والمؤسسات والمصالح الحكومية الموجودة بالقرية، كما قام مركز شباب الشهيد أحمد المنسى بتعقيم وتطهير مركز الشباب والصالات والملاعب الخاصة بالمركز، والمؤسسات والمصالح الحكومية الموجودة بالقرية، كما قام العاملون بنادى 6 أكتوبر بتعقيم وتطهير المبنى الخاص بالنادى والملعب الخماسى وغرفة اللوحة الكهربية .

وسبق وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، تواصل حملات تعقيم المنشأت الرياضية استعدادا لعودة النشاط الرياضى .

واوضح البيان انه تم تعقيم مراكز الشباب بادارة رمانه استعدادا لعودة الانشطه واستقبال الأعضاء بمراكز شباب الشهداء الكرامة الشوحط سالم الهرش الجناين فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وشارك فيها الشباب اعضاء برلمان الشباب والطلائع بمركز شباب الشهداء ومركز شباب الكرامه بحملة تطهير وتعقيم لمرافق المراكز ضمن الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط بالمراكز.