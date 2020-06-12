اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا فى الهند تتجاوز 297 ألفا لتصبح رابع أكثر الدول تضررا بالفيروس

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:53 ص
إصابات كورونا فى الهند تتجاوز 297 ألفا لتصبح رابع أكثر الدول تضررا بالفيروس كورونا فى الهند - أرشيفية
رويترز

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أعلنت الهند اليوم الجمعة عن بلوغ مجمل إصاباتها بفيروس كورونا 297535، متجاوزة بذلك بريطانيا لتصبح رابع أكثر الدول تضررا بالفيروس في العالم.

وقالت وزارة الصحة وشؤون الأسرة إن عدد الإصابات زاد بواقع 10956 اليوم الجمعة ووصل عدد الوفيات إلى 8498.


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فيروس كورونا

كورونا فى الهند

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