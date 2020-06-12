إصابات كورونا فى الهند تتجاوز 297 ألفا لتصبح رابع أكثر الدول تضررا بالفيروس

رويترز

أعلنت الهند اليوم الجمعة عن بلوغ مجمل إصاباتها بفيروس كورونا 297535، متجاوزة بذلك بريطانيا لتصبح رابع أكثر الدول تضررا بالفيروس في العالم.

وقالت وزارة الصحة وشؤون الأسرة إن عدد الإصابات زاد بواقع 10956 اليوم الجمعة ووصل عدد الوفيات إلى 8498.