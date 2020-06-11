اليوم السابع
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فى التحول الرقمى..

وزيرة التجارة تبحث مع مسئولى "سيمنز" تزويد الصناعة بالحلول والتقنيات المتطورة

الخميس، 11 يونيو 2020 10:32 ص
وزيرة التجارة تبحث مع مسئولى "سيمنز" تزويد الصناعة بالحلول والتقنيات المتطورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بوفد شركة سيمنز مصر والذى ضم المهندس عماد غالي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز اينرجي ومصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز اندستريال حيث استعرض اللقاء سبل الاستفادة من امكانيات الشركة في تطوير الصناعة الوطنية وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية والشركة في مجال الرقمنة الصناعية والتدريب.
 
وحضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد أول وزيرة التجارة والصناعة و وائل عمر نائب رئيس الشركة للصناعات الرقمية.
 
وأكدت جامع حرص الوزارة على توفير تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة للصناعة الوطنية بهدف زيادة تنافسيتها بالسوقين المحلي والعالمي ، مشيرة الى أهمية نشر ثقافة الرقمنة الصناعية في كافة القطاعات الصناعية المصرية وتأهليها للدخول في الثورة الصناعية الرابعة باعتبارها أحد أهم التوجهات الصناعية العالمية حالياً.
 
وقالت الوزيرة أن اللقاء إستعرض تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز العالمية والهادفة لتزويد الصناعة المصرية بالحلول والتقنيات المتطورة فى مجال التحول الرقمى وحلول التشغيل الآلى، ورفع قدرات وبناء الكفاءات والكوادر المصرية فى القطاع الصناعى ،مشيرةً إلى أن الاتفاق يستهدف الاستفادة من خبرات الشركة فى مجال تطوير المناطق الصناعية والتشغيل الآلى والتكنولوجيا الرقمية فى المصانع، والتعليم والتدريب إلى جانب توفير الطاقة وحلول السلامة وحماية البيئة.
 
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً العمل على تنفيذ عدد من مشروعات التعاون بين الحكومة المصرية و شركة سيمنز العالمية وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تتضمن انشاء منصة تسويقية رقمية للصناعة المصرية تستهدف الترويج للمنتجات الصناعية المصرية بمختلف الأسواق العالمية الى جانب انشاء مركز تدريب متقدم متخصص في تقديم برامج تدريبية حول تكنولوجية الثورة الصناعية الرابعة وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ، مشيرة الى ان هذه المشروعات ستسهم في زيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية بالاضافة الى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية إلى جانب الإرتقاء بخبرات  ومهارات الكوادر بالقطاع الصناعى .
 
ومن جانبه أكد المهندس عماد غالى، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز إينرجى حرص الشركة على نقل خبراتها العالمية فى مجالات التصنيع والتحول الرقمى والتشغيل الآلى للصناعة المصرية بهدف زيادة حجم الإنتاج الصناعى ، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، فضلا عن توسيع قاعدة التعليم والتدريب وتنمية المهارات المقدمة للقوى العاملة فى قطاع الصناعة المصرية.
 
وبدوره أكد مصطفى الباجورى الرئيس التنفيذ لشركة سيمنز إندستيريال أهمية تعزيز التعاون بين الشركة ووزارة الصناعة للإرتقاء بالصناعة المصرية وتزويدها باحدث التكنولوجيات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة ،مشيراً إلى أن الشركة تمتلك خبرات كبيرة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى يمكن الإٍستفادة منها فى تطوير القطاع الصناعى فى مصر وبما يحافظ على تنافسيته داخلياً وخارجياً.

التجارة والصناعة

صادرات مصر ؤ اخبار الاقتصاد

نيفين جامع

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