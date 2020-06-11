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واشنطن بوست: مايكروسوفت ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة

الخميس، 11 يونيو 2020 07:49 م
واشنطن بوست: مايكروسوفت ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة أرشيفية
رويترز

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ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الخميس، نقلا عن براد سميث رئيس مايكروسوفت قوله إن الشركة لن تبيع تكنولوجيا التعرف على الوجه لإدارات الشرطة حتى يصدر قانون اتحادي ينظم استخدام هذه التكنولوجيا.

تأتي هذه الأنباء عن نظام التعرف على الوجه من واشنطن بوست بعد يوم من إعلان شركة أمازون تعليقها استخدام الشرطة لبرنامجها الخاص بالتعرف على الوجه لمدة عام ليتوقف بذلك نشاط تجاري لها طالما دافعت عنه في وقت تزايدت فيه الاحتجاجات على وحشية الشرطة ضد الملونين.

وأشعل موت الرجل الأسود جورج فلويد وهو رهن احتجاز الشرطة الشهر الماضي المخاوف من استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه بشكل غير عادل ضد المحتجين.

وقال مات كاجل المحامي في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي "عندما يرفض صانعو تكنولوجيا المراقبة هذه بيعها لأنها خطيرة للغاية، لن يكون بوسع المشرعين إنكار التهديدات المحدقة بحقوقنا وحرياتنا".


التعرف على الوجه

تكنولوجيا التعرف على الوجه

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اخبار مايكروسوفت

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