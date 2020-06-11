نقابة التمريض تنعى ممرضة إثر إصابتها بفيروس كورونا أثناء عملها

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، شهيدة من جنود الجيش الأبيض، فاطمة سيد أحمد، والتى كانت تعمل بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا أثناء عملها، داعية الله أن يغفر لها، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وأن يتقبلها من الشهداء.

كانت قد قالت الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، إن إجمالى أعداد التمريض المسجلة فى النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية حوالى 300 ألف ممرض وممرضة، بينهم 220 ألفا داخل المستشفيات والجهات الحكومية، لافتة إلى أنه جارى توزيع الدفعة الجديدة على المستشفيات لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

وأضافت كوثر، أن الأطقم الطبية بما فيهم التمريض خط الدفاع الأول عن صحة الشعب ولمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن هناك 10 حالات وفاة بين أطقم التمريض المشاركة فى مكافحة عدوى فيروس كورونا، وأوضحت أن الحالات المصابة بفيروس كورونا من أطقم التمريض التى تماثلت للشفاء رجعت للعمل مرة أخرى، موضحة أن هناك حالات أخرى مصابة تحصل على الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن النقابة العامة قررت صرف مبلغ ألفى جنيه (2000) لكل ممرض، وممرضة أُصيبوا أثناء عملهم بالفيروس، وصرف (20000) عشرين ألف جنيه لحالات الوفاة، وذلك تقديرا لما يبذلونه من جهود للحفاظ على صحة المواطن المصرى، وما يتعرضون له من مخاطر العدوى أثناء تأدية واجبهم تجاه المرضى.