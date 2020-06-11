نائب محافظ قنا يطمئن على الخدمات الطبية ورفع كفاءة طريق مدخل قرية حجازة

قنا وائل محمد

أجرى نائب محافظ قنا جولة تفقدية للوحدة الصحية بقرية حجازة قبلى بمدينة قوص وهى احدى الوحدات التى تعمل بنظام الـ 24 ساعة وذلك بهدف الإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام حضور الأطباء والممرضين بالوحدة .

واطمأن على توافر المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية والأمصال وإلتزام فريق عمل الوحدة بالحضور والتواجد على مدار اليوم لإستقبال الحالات المرضية من اهالى القرية موجها طبيب الوحدة بحُسن إستقبال ومعاملة المرضى ومتابعة إستلام الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم من الإدارة الصحية بقوص لتجنب حدوث نقص فى الأدوية التى يحتاجها المرضى .

وأكد نائب المحافظ ان الهدف من الجولات الدورية للوحدات الصحية هو التأكد من حصول المواطنين على كافة الخدمات الطبية بالشكل الذى ينال رضاهم وكذلك الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية لحماية أعضاء الفرق الطبية بكافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة والتأكيد على أهمية الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وتفقد نائب محافظ قنا مشروع رفع كفاءة طريق مدخل قرية حجازة قبلى والذى يشمل تدبيش جوانب ترعة كوم الفراد وتوسعة الطريق وإعادة رصفه بطول 2 كم تقريبا وعرض 8 أمتار بتكلفة مالية تصل الى 11 مليون جنيه رافقه عدد من القيادات التنفيذية .

وأوضح نائب المحافظ ان المشروع من المقرر انتهاؤه فى شهر اكتوبر المقبل مؤكدا على ضرورة تطبيق معاير الجودة والمواصفات القياسية فى أعمال فرش التربة الزلطية وأعمال الرصف مؤكدا ان ذلك يأتى ضمن خطة المحافظة لرصف الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق بين المدن والقرى وتسهيل حركة النقل والمواصلات وزيادة معدلات الأمان والسلامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030‪

كما اكد على ضرورة التنسيق بين الوحدة المحلية ومديريات الطرق والنقل والرى والكهرباء كل فيما يخصه للإنتهاء من تنفيذ المشروع طبقا للمواصفات مضيفا ان الهدف من تدبيش جوانب الترعة هو الحفاظ على نظافتها وضمان عدم تسريب المياه فضلا عن دوره فى حماية الطريق من حدوث انهيارات قد تؤدى الى إعاقة سير السيارات .

وفى ختام الجولة وجه نائب المحافظ مسئولى الوحدة المحلية للقرية بإزالة تراكمات القمامة ونواتج التطهير على جوانب ترعة المصرف للحفاظ على المظهر الجمالى وتوفير بيئة صحية للمواطنين.