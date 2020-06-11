اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ الأقصر يتابع العمل داخل مستشفى الأقصر العام وخدمة مصابى كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 04:25 م
نائب محافظ الأقصر يتابع العمل داخل مستشفى الأقصر العام وخدمة مصابى كورونا نائب محافظ الأقصر يتابع العمل داخل مستشفى الأقصر العام
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد نائب محافظ الأقصر، اليوم الخميس، جولة لمتابعة انتظام الأعمال داخل مستشفى الأقصر العام، للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا، وذلك برفقة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 191 لسنة 2020 للمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات.

ووجه نائب محافظ الأقصر، رسالة دعم وتقدير لقطاع الصحة في الأقصر لما يبذلونه من جهود للتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير سبل الرعاية للمرضى.

كما وجه رسالة طمأنة للمواطنين على توافر المستلزمات الطبية والاستعدادات لمواجهة أزمة كورونا، كما تفقد أعمال التوسعة الجارية بالمستشفى والتي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة لإضافة مزيد من الإمكانيات الطبية بالمستشفى.

وكانت قد شهدت مستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، دعم كبير للحالات الجديدة والحالية فى العزل الصحى، حيث قام فريق شبابى بالمحافظة بتنظيم عملية الدخول وتسجيل الوافدين والمخالطين للحالات المصابة بكورونا، وذلك بصورة يومية من التاسعة صباحاً وحتى نهاية اليوم.

نائب محافظ الأقصر يتابع العمل داخل مستشفى الأقصر العام (1)
نائب محافظ الأقصر يتابع العمل داخل مستشفى الأقصر العام (1)

 

نائب محافظ الأقصر يتابع العمل داخل مستشفى الأقصر العام (2)
نائب محافظ الأقصر يتابع العمل داخل مستشفى الأقصر العام (2)

 

نائب محافظ الأقصر يتابع العمل داخل مستشفى الأقصر العام (3)
نائب محافظ الأقصر يتابع العمل داخل مستشفى الأقصر العام (3)

 

نائب محافظ الأقصر يتابع العمل داخل مستشفى الأقصر العام (4)
نائب محافظ الأقصر يتابع العمل داخل مستشفى الأقصر العام (4)

 

نائب محافظ الأقصر يتابع العمل داخل مستشفى الأقصر العام (5)
نائب محافظ الأقصر يتابع العمل داخل مستشفى الأقصر العام (5)

 

نائب محافظ الأقصر يتابع العمل داخل مستشفى الأقصر العام (6)
نائب محافظ الأقصر يتابع العمل داخل مستشفى الأقصر العام (6)

 

نائب محافظ الأقصر يتابع العمل داخل مستشفى الأقصر العام (7)
نائب محافظ الأقصر يتابع العمل داخل مستشفى الأقصر العام (7)

 


الاقصر

نائب محافظ الاقصر

مستشفى الاقصر العام

اخبار الاقصر

دعم مصابى كورونا

اخبار المحافظات

علاج مصابى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة