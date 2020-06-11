"مياه القناة": انقطاع الخدمة عن قرى القصاصين الأحد لصيانة شبكات الكهرباء

الإسماعيلية – السيد فلاح

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بيانًا ناشدت فيه مواطنى عدد من المدن والقرى بالإسماعيلية تدبير احتياجاتهم من مياة الشرب، نظرا لقيام شركة كهرباء القناة "قطاع شبكات الإسماعيلية، وإدارة كهرباء القصاصين"، بأعمال صيانة، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن بعض المناطق التى يغذيها الخـــزان، وذلك يوم الأحد المقبل، خلال الفترة من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر صباحًا، عن المناطق الأتية، "البعالوة، الشروق، القصاصين، المحسمة القديمة، 30 يونيو".

وأهابت شركة "مياه القناة"، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترات المذكورة، وقامت الشركة بتوفير سيارات مياه فى المناطق المتأثرة بالانقطاع وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن الشركة حريصة على تحسين جودة مياه الشرب المنتجة، ودور منظومة الجودة فى مراقبة مياه الشرب، المنتجة بدء من مرحلة الإنتاج وحتى وصولها إلى المواطن، من خلال الرقابة المستمرة من معامل الشركة بالمحطات .

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على أهمية متابعة حالة المحطات، واتباع طرق التشغيل المثلى، وتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للحفاظ على الأصول والاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال الالتزام بالمعايير القياسية وتقليل الطاقة المستهلكة وتقديم خدمة متميزة للمواطن والوصول بها إلى المستويات العالمية.