مدير مستشفى النصر ببورسعيد: إنشاء وحدة غسيل كلوى للأطفال

بورسعيد - محمد فرج

أكد الدكتور قطب السيد مدير مستشفى النصر التخصصى للأطفال خلال تصريح خاص لـ"لليوم السابع " بأنه تقرر إنشاء وحدة غسيل كلوى للأطفال بمستشفى التخصصى التابعة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، على وجه السرعة .

وذلك بناء على اتصال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وهيئة الرعاية الطبية لإنهاء المشكلة تماما مع توفير كافة الأجهزة التى يحتاجها الأطفال اللذين يعانون من الفشل الكلوى .

ولفت أن المستشفى لا يوجد به قسم للكلى ولن يدرج بها على الإطلاق مركز غسيل كلى، ومراكز الغسيل لاتوجد إلا فى جامعتى الزقازيق والمنصورة فقط .

وقال الدكتور قطب، بأنه تم البدء من اليوم باتخاذ كافة الإجراءات تمهيدها لتجهيز الوحدة والتعاقد مع فريق طبى من المنصورة وطاقم من هيئة التمريض الذى يدير الوحدة بكفاءة طبية فائقة، على أن ينتهى العمل بها وتجهيزها بأحدث أجهزة وماكينات للغسيل، نهاية يونيو الحالى 2020 حرصا على سلامة الأطفال .

وفى وقت سابق عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا بلجنة إدارة أزمة كورونا ببورسعيد والقيادات الصحية بالمحافظة، وذلك ضمن اجتماعاته الدورية لمتابعة آخر التطورات حول مستجدات الفيروس المستجد، ببورسعيد و وتحليل الوضع الوبائى الحالى، جاء ذلك بحضور مدير مديرية الصحة ببورسعيد، والدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، ونقيب الأطباء ببورسعيد، ومدير مديرية الطب الوقائى، وهيئة الرعاية الصحية، والشئون الصحية، وهيئة الإسعاف .