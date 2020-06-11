اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 05:29 م
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مخاوف من موجة ثانية مبكرة لكورونا فى أوروبا.. اعرف السبب

الخميس، 11 يونيو 2020 05:04 م
مخاوف من موجة ثانية مبكرة لكورونا فى أوروبا.. اعرف السبب محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قال مسؤولون وخبراء في الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، إن أوروبا قد تواجه ارتفاعا في إصابات كوفيد-19 خلال الأسابيع القادمة بسبب الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها بعض دول القارة على مدى الأيام القليلة الماضية.

واحتشد عشرات الآلاف من المحتجين في كبرى المدن الأوروبية مؤخرا للتظاهر ضد العنصرية بعد وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة وهو رهن احتجاز الشرطة.

وقال جوزيف كيسيكيوجلو رئيس الجمعية الأوروبية للعلاج بالعناية الفائقة في مؤتمر "إذا نصحت كل شخص بالحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف المتر عن الآخر، ووقف الجميع بجانب بعضهم البعض، وعانقوا بعضهم البعض، فلا أعتقد أن النتيجة ستكون طيبة".

وردا على سؤال عما إذا كان سيحدث ارتفاع في الإصابات خلال الأسبوعين القادمين، قال "نعم، لكن أتمنى أن أكون مخطئا".

وتجاوزت معظم دول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة مرحلة ذروة التفشي وبدأت تدريجيا في إعادة فتح الأعمال التجارية والحدود مع تراجع الإصابات قليلا خلال الأسابيع الماضية.

وكان العلماء توقعوا قبل الاحتجاجات الأخيرة موجة ثانية بعد فصل الصيف لكن التجمعات الجماهيرية قد تؤثر على هذه الرؤية المتفائلة.


الاتحاد الاوروبى

كورونا

فيروس كورونا

انتشار كورونا

وباء كورونا

اوروبا

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