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محافظ بنى سويف: تنمية منطقة محور عدلى منصور لمواجهة أية ظهور للعشوائيات

الخميس، 11 يونيو 2020 03:22 م
محافظ بنى سويف: تنمية منطقة محور عدلى منصور لمواجهة أية ظهور للعشوائيات جانب من الاجتماع
بنى سويف - أيمن لطفي

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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدد من المقترحات والتصورات المطروحة لتنمية المنطقة المحيطة بمحور عدلي منصور، مؤكدا أنه لابديل لدى المحافظة عن تنفيذ خطة تهدف لتعظيم الاستفادة من هذه المنطقة الواعدة استثماريا، مشيرا إلى أهمية السبق بالتخطيط لمنع حدوث عشوائية بمحيط منطقة أكبر محور تنموي على أرض المحافظة الذي لن يتم السماح به البتة،موضحا أنه يجب أن يتوافر في أي مقترح لتنمية المنطقة أن يتيح آفاقاً جديدة ومتنوعة على أرض المحافظة ونقلة نوعية اجتماعيا واقتصاديا للمواطن السويفى.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمسؤولي الاستثمار ، وأملاك الدولة ، والطرق والنقل ، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والمحاسب أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، ولمياء جلال مدير عام الاستثمار، والمهندسة نانسى إبراهيم مدير عام التخطيط العمراني، وعدد من المهندسين المعنيين.

حيث استعرض فريق العمل مكونات خطة المحافظة والتصور التخطيطي الذي يجري إعداده لتنمية المنطقة المحيطة لمحور عدلي منصور، وذلك في مجالات استثمارية عديدة عقاريا وتجاريا وغيرها من القطاعات، والتي تهدف لتحقيق تنمية عمرانية اقتصادية للمنطقة وإتاحة آفاق جديدة ومتنوعة على أرض المحافظة ونقلة نوعية اجتماعيا واقتصاديا من خلال جذب العديد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل عديدة لأبناء المحافظة، وأنها خطوة استباقية لمنع ظهور عشوائيات بالمنطقة المحيطة للمحور.

ومن جانبه أكد محافظ بني سويف، على أهمية العمل على تحقيق خطوات عملية في هذا الجانب ، وإعداد دراسة تفصيلية تشمل كل الإجراءات والتنسيقات اللازمة مع الوزارات والجهات المعنية  وآليات الترويج للمقترحات من خلال توضيح بشكل دقيق ومدروس الميزات النسبية للموقع ،وجدوى الأنشطة الاقتصادية أو التجارية بها ، مع وضع آليات محددة للتنفيذ ، مشيرا إلى أن  تنفيذ  خطوة واحدة على أرض الواقع سيتبعها خطوات عملية أخرى تالية.

 
 
 

 


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