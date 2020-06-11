اليوم السابع
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محافظة القليوبية تطالب بتخزين أدوية فيروس كورونا بمستشفى كفر شكر

الخميس، 11 يونيو 2020 06:05 م
محافظة القليوبية تطالب بتخزين أدوية فيروس كورونا بمستشفى كفر شكر جولة محافظ القليوبية بمستشفى كفر شكر المركزي
القليوبية إبراهيم سالم

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قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، بجولة مفاجئة لمتابعة الاستعدادات النهائية التي تتم  بمستشفى كفر شكر المركزي لتشغيلها تجريبيا، وذلك بالتنسيق مع رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، حيث تم توريد أجهزة تعقيم ومعدات لغرف العمليات والمعامل وجاري استكمال باقي التجهيزات.

وخلال الجولة وجه المحافظ، مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة، وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد، للبدء في التشغيل التجريبى لها خلال الأيام القليلة المقبلة لتخدم مواطني مدينة كفر شكر وأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما تم تكليف وكيل وزارة الصحه بالبدء في تجهيز وتخزين الأدوية الخاصة بفيروس كورونا بمخازن المستشفى، والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة سواء للطاقم الطبي أو المرضى، حيث تجدر الإشارة إلى أن مستشفى كفر شكر المركزي والتي تم إنشاؤها وتطويرها بتكلفة 220 مليون جنيه، تطوير شامل واستحداث مباني، وتشتمل المستشفى على 29 حضانة للأطفال المبتسرين، و20 سریر عناية مركزة، وقسم استقبال وطواريء، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى ويحتوي على 42 ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي.

تفقد مستشفى كفر شكر المركزى

تفقد مستشفى كفر شكر المركزى

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية
 
متابعة تجهيزات مستشفى كفر شكر المركزى
متابعة تجهيزات مستشفى كفر شكر المركزى
 
محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 


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