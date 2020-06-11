اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس وزراء الصحة العرب يوجه بإعداد خطة عربية موحدة للوقاية من وباء كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 04:09 م
مجلس وزراء الصحة العرب يوجه بإعداد خطة عربية موحدة للوقاية من وباء كورونا جانب من الاجتماع الافتراضى لمجلس وزراء الصحة العرب
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه مجلس وزراء الصحة العرب أمانته الفنية بإعداد مشروع خطة عربية موحدة للوقاية من انتشار وباء كوفيد 19 بالتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية والمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.

جاء ذلك فى بيان أصدره المجلس فى ختام أعمال اجتماعه الافتراضى الذى عقد بالأمس "حول كيفية مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) على المنطقة العربية فى المجال الصحي"، برئاسة مملكة البحرين، رئيس الدورة العادية 53 لمجلس وزراء الصحة العرب.

وقدم المجلس الشكر والتقدير إلى كافة القطاعات الطبية والأطقم الطبية فى المستشفيات والمؤسسات ومراكز الرعاية الصحية، الذين يقفون فى المواجهة والصفوف الأولى أمام جائحة كوفيد 19.

وشدد على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين وزرات الصحة فى الدول العربية بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب وتعيين ضابط اتصال لمتابعة التواصل المباشر بخصوص مستجدات كوفيد 19 بين الدول العربية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والاستمرار فى متابعة التطورات الوبائية للمرض.

ودعا لتبادل الخطط الاحترازية التى وضعتها الدول العربية لمواجهة تحديات هذا الوباء والاستفادة من خبرات الدول وتجاربها فى هذا المجال.

وأشاد المجلس بمبادرة موازنة صديقة للصحة لمواجهة كوفيد 19المقترحة من الأمانة العامة - قطاع الشئون الاجتماعية -إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية -التى أعدتها بالتعاون مع كل من المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمكتب الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والعمل على الترويج لها عبر كافة وسائل الاتصال الاجتماعى وتكليف الأمانة الفنية ببلورة وتطوير هذه المبادرة المهمة لتصبح استراتيجية عربية.

وطالب بدارسة إمكانية إنشاء مرصد عربى لمراقبة وترصد الأمراض الوبائية المستجدة العابرة للحدود أو الناتجة عن الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية وتعزيز التنسيق بين الدول العربية للاستفادة من المختبرات المرجعية فيما بينها.

ودعا لتشكيل فريق من الخبراء المتخصصين لإعداد دراسة عاجلة لاحتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد الجائحة بهدف تعزيز مناعة وجاهزية النظم الصحية والتعاون بين الدول الأعضاء للتعامل مع أى حدث طارئ فى المستقبل، وذلك بالتنسيق مع المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.

وأكد أهمية إبراز الجهود العربية المبذولة فى مجال البحث العلمى من أجل التوصل لعلاج فعال لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتعزيز التواصل بين الدول العربية الأعضاء وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر فى هذا الشأن.

ودعا لتعزيز التعاون بين الدول العربية الأعضاء من أجل توفير الإمدادات الإغاثية والمستحضرات والتجهيزات الطبية وتقديمها للدول التى تحتاج إليها فى أسرع وقت ممكن.

وأكد المجلس على الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لمجابهة هذا الوباء والاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا الشأن.

وكلف الأمانة الفنية بدراسة احتياجات الدول العربية الأعضاء من المستلزمات الطبية والتجهيزات الطبية،داعيا الدول العربية لتقديم ما يمكن من دعم ومساهمات لها، ومخاطبة الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية العالمية لحشد الدعم المالى لمواجهة التداعيات النفسية والاجتماعية والصحية المترتبة على وباء كوفيد 19.

ودعا المجلس إلى وقف الاقتتال والصراعات وإسكات أصوات البنادق وتأمين مسارات نقل آمنة فى الدول العربية التى تعرف نزاعات مسلحة لتسهيل وصول المساعدات والمستلزمات الضرورية.

وشدد على ضرورة تعزيز القدرات المعملية والاكلينيكية بالدول العربية لإجراء الاختبارات لتشخيص فيروس كورونا المستجد بهدف تبادل أفضل الممارسات والخبرات من خلال تحديد آلية للتنسيق على مستوى المراكز الوطنية العربية المعتمدة لمكافحة الأوبئة.

ودعا منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حماية الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين فى السجون الإسرائيلية من خطر انتشار وباء كورونا المستجد والمطالبة بإطلاق سراحهم وتحميل إسرائيل مسئولية حياتهم وسلامتهم. وادان منع الاحتلال الإسرائيلى للمرضى الفلسطينيين من تلقى العلاج والوصول إلى المستشفيات، والعمل على توفير الدعم الفنى والمالى الدائم للقطاع الصحى الفلسطيني.

وأكد البيان إبقاء المجلس فى حالة انعقاد دائم وتكليف الأمانة الفنية بمتابعة تنفيذ ما تضمنه هذا البيان وتقديم تقرير إلى المجلس فى هذا الشأن.


وزراء الصحة العرب

فيروس كورون

الجامعة العربية

وباء كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخليج يتقلب على نيران كورونا.. الكويت تسجل 45 إصابة.. وتعليمات سعودية بمتابعة المعتمرين المتواجدين حالياً في المملكة.. ومجلس وزراء الصحة العرب يدعو لـ"اجتماع طارئ" في مارس لمواجهة الفيروس

السبت، 29 فبراير 2020 12:00 ص

الوطن العربي يواجه كورونا.. وزراء الصحة العرب يدعون لاجتماع طارئ مارس المقبل لتقييم خطط الاستعداد للفيروس.. ويؤكدون: علينا تعزيز التعاون بين الدول وتبادل الخطط الاحترازية لمنع انتشاره

الخميس، 27 فبراير 2020 08:30 م

مجلس وزراء الصحة العرب يدعو تغزيز التعاون بين الدول العربية لمنع انتقال كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 02:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

الأرصاد للمواطنين: تجنبوا التعرض للشمس.. استمرار ارتفاع حرارة الجو بالـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت..وانخفاض الدرجات الأحد والعظمى بالعاصمة تصل 33 درجة

الأرصاد للمواطنين: تجنبوا التعرض للشمس.. استمرار ارتفاع حرارة الجو بالـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت..وانخفاض الدرجات الأحد والعظمى بالعاصمة تصل 33 درجة

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة