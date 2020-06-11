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"متحدث الوزراء": عودة النشاط الرياضى يحسن الحالة النفسية والمزاجية للشعب

الخميس، 11 يونيو 2020 11:39 م
"متحدث الوزراء": عودة النشاط الرياضى يحسن الحالة النفسية والمزاجية للشعب المستشار نادر سعد
كتب أيمن رمضان

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن استعادة الحركة السياحية عالمياً ستكون تدريجية وبطيئة نظراً لوجود عوامل نفسية مرتبطة بمواطنى العالم، وتابع:"فكرة السفر يخشاها الجميع نتيجة جائحة كورونا".

 

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شركات السياحة العالمية مستهدفة مصر واليونان حال بدء عودة الطيران وفتح الحدود، لافتاً إلى أن مصر اتبعت قرارات مشجعة للسائحين".

 

وفى سياق آخر قال "سعد"، إن عودة النشاط الرياضى اكتملت بحد كبير، موضحاً أن الحكومة ليس لديها أية مشاكل فى عودته، خاصة وأنه يحسن الحالة المزاجية والنفسية للشعب وهو ما ينعكس على تراجع عدد المصابين بكورونا، وهو ما نسعى إليه.

 

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه منذ 15 يونيو ستبدأ الأندية فى عمليات الصيانة وتجديد العضويات، وفقاً لإجراءات احترازية وطبية تم الاتفاق عليها.

 

وشدد "سعد"، على أنه لا يوجد أية مشاكل أمنية أو صحية لدى الحكومة فى عودة الدورى العام.

 

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الحكومة بتأجيل عودة النشاط فى ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد19"، تراعى الأوضاع على أرض الواقع من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، مشدداً على أن الأغلبية الكاسحة من المصابين حالتهم طفيفة وبسيطة.

 

وأضاف "سعد"، أن قرار تقليص عدد ساعات الحظر يعود إلى الاستجابة إلى المزارعين الذى أكدوا أن محاصيلهم تحتاج إلى الخروج مبكراً من رعايتها.

 

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن شراسة الفيروس تراجعت خلال هذه الفترة وهذا أمر ليس قاصراً على مصر بل على كافة دول العالم، وتابع:"المعطيات الصحية تؤكد أن شراسة الفيروس تراجعت ولكن سرعت انتشاره أصبحت أوسع".

 

وعلق المستشار نادر سعد،على تأخر طرح الكمامة "القماش"، للتداول، قائلاً:" لم تتاخر بل طرحناها فى السوق وهى جاهزة ومتوفرة ولكنها لم تغطى الجمهورية وخلال أيام ستكون متوفرة فى جميع أنحاء الجمهورية"ـ مضيفاً أنه فى أقل من أسبوعين سيصل إنتاج مصر من الكمامة القماش 8 مليون كمامة شهرياً، وستكون متوفرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

 

 


مجلس الوزراء

اخبار مصر

كورونا

اخبار كورونا

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