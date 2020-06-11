اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 02:11 ص
خالد صلاح
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فوائد الكيوى على جهازك المناعى وصحتك

الخميس، 11 يونيو 2020 02:00 ص
فوائد الكيوى على جهازك المناعى وصحتك كيوى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الكيوى من أشهر أنواع الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن الاساسية لصحة الجهاز المناعى، حيث انه يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى والبوتاسيوم والمواد المضادة للاكسدة، لذلك فهو مفيد لصحة الجسم ومقاومة الأمراض والعدوى.

وحسب ما ذكره موقع  stylecraze فأن فوائد الكيوى على صحة الجسم هى:

فوائد تناول الكيوى على صحة الجسم:

1:يحتوى الكيوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والوقاية من الربو والتهاب الشعب الهوائية وغيرها من الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسى، كما إنه يحسن صحة الرئتين.

2:يحتوى الكيوى على نسبة عالية من الألياف وبعض العناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات والقرح الهضمية.

3:تناول الكيوى يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وذلك لاحتوائه على بعض المركبات والخصائص المضادة للأورام السرطانية.

4:يحتوى الكيوى على نسبة عالية من البوتاسيوم والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من تصلب الشرايين والجلطات.

5: له دور فعال فى تنظيم نسبة السكر فى الدم وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر.

6:يحتوى الكيوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على محاربة الالتهابات فى الجسم .

7:يعتبر الكيوى من الفواكه المنخفضة فى السعرات الحرارية لذلك فهو مفيد لمرضى السمنة ويساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم.

8:يحتوى على نسبة عالية من فيتامين ج ومواد مضادة للأكسدة تساعد على تعزيز صحة الرؤية وحمايه العين من المشاكل التى تتعرض لها.

9:تناول الكيوى يساعد على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من علامات الشيخوخة والتجاعيد.

10:له دور فعال فى تعزيز صحة الكبد وطرد السموم والفيروسات من الجسم.

 


كيوى

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الكيوى

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