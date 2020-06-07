اليوم السابع
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خليك فى الطبيعى..7 أطعمة فيها فيتامين سى عشان مناعتك

الأحد، 07 يونيو 2020 10:00 م
خليك فى الطبيعى..7 أطعمة فيها فيتامين سى عشان مناعتك فيتامين سى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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فيتامين سى من الفيتامينات التي يسعى الكثيرون للحصول عليه وخصوصا في الفترة الأخيرة وذلك لدوره الكبير في تعزيز المناعة والوقاية من فيروس كورونا ،حيث يحتوى فيتامين سى على بعض الخصائص التي تقاوم الفيروسات وتطرد الجراثيم من الجسم  وتقوى المناعة، ونظرا لقلة وجود الفيتامينات في الصيدليات يقدم اليوم السابع بعض الأطعمة الغنية بفيتامين سى وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

أطعمة تحتوى على فيتامين سى
 

1:الجوافة، من أبرز أنواع الفواكه الغنية بفيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على تقوية المناعة والوقاية من الفيروسات والعدوى.

 

2:الفلفل الملون، يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تقوية المناعة وطرد السموم والجراثيم من الجسم.

3:الزعتر من التوابل التي تتميز بمذاقها المختلف والتي تستخدم في العديد من الأكلات، كما انها غنية بفيتامين سى وله دور كبير في تقوية المناعة والوقاية من الفيروسات والعدوى.

4:البقدونس، واحد من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الامراض والعدوى.

5:السبانخ، من أشهر أنواع الخضروات التي يفضلها الكثيرون ويمكن اعدادها بطرق مختلفة،  كما تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى والعناصر التي تقوى المناعة وتطرد السموم من الجسم.

6: الكيوى، من الفواكه المفضلة عند الكثيرون ويتميز بمذاقه الطيب واحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى المهم للمناعة ومقاومة الفيروسات.

7: البروكلى ، واحد من أهم الخضروات الغنية بفيتامين سى والذى تعمل على تقوية المناعة وطرد السموم من الجسم.

 


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