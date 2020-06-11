ضبط 13قطعة سلاح نارى و10قضايا مخدرات فى حملة مكبرة بسمنود

الغربية - عادل ضرة

شنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بمركز سمنود لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون والجرائم بشتى صورها، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بالتنسيق بين الأمن العام والمباحث الجنائية وقوات الأمن المركزي، لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف العناصر الإجرامية الخطرة من حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 13قضية سلاح ناري بحوزة 13متهما عبارة عن بندقية آليه و2بندقيه خرطوش و2مسدس احدهما معدل لإطلاق اعيره نارية، 8 فرد خرطوش و17طلقة مختلفة الأعيرة، و10قضايا اتجار فى مخدرات عبارة عن كيلو هيروين، و190جرام حشيش و150جرام بانجو، و494 قرص مخدر، كما تم ضبط 8متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى العديد من القضايا من بينها مخدرات وسلاح نارى، ضرب، تزوير، شروع فى قتل، قتل، وضبط 9قطع سلاح ابيض، وتنفيذ 271حكما قضائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

من ناحيه اخرى من ناحيه اخرى شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 20 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بالقبض على 20 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام شبرا الخيمة وبنها وقليوب والعبور وشبين القناطر وأسفرت الحملة عن ضبط كيلو جرام هيروين، و500جرام من مخدر الأستروكس، و900 جرام من مخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم لها بقصد الاتجار والترويج علي عملائهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.