ضبط مستريح جديد في الإسكندرية جمع 600 ألف جنيه من ضحاياه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لاستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بالإسكندرية، بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس والإكسسوارات، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد تعرض أحد المواطنين (مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية)، لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم توظيفها وإستثمارها له مقابل ربح شهرى .

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا صحة المعلومات ، وأسفرت عن قيام (مدير وشريك بإحدى شركات تجارة الملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية – "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس والإكسسوارات الحريمى وذلك من خلال الشركة المُشار إليها ، والحصول من المواطن على مبلغ (600 ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصوله على ربح شهرى ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.