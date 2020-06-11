سلبية عينات رئيس جامعة طنطا ونائبيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد

الغربية – مصطفى عادل

أسفرت نتائج فحص عينات الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا ونائباه الدكتور الرفاعى مبارك لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان لشئون البيئة وخدمة المجتمع، عن سلبية إصابتهم بفيروس كورونا.

كان رئيس جامعة طنطا ونائباه قد خضعوا للفحص الطبي، بعد إصابة النائب الثالث لرئيس الجامعة الدكتور كمال عكاشة وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وتم سحب عينات دم ومسحات حلق لهم وفحصها للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه، وجاءت نتيجتها سلبية.

وكشف مصدر طبى مسئول بجامعة طنطا رفض ذكر اسمه أن رئيس الجامعة ونائباه يتمتعون بصحة جيده ويمارسون عملهم بصورة طبيعية، ولم تظهر عليهم أى أعراض إصابة خاصة وأنهم كانوا مخالطين للدكتور كمال عكاشة فى المؤتمر الافتراضى للجامعة يومى 27- 28مايو الماضى.

وكان الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث قد أصيب هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعهما للعلاج بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد عليهما، وإيجابية إصابتهم بكورونا.

كان نائب رئيس الجامعة قد ظهرت عليه هو وزوجته منذ أيام قليله أعراض الإصابة بفيروس كورونا من ارتفاع فى درجة الحرارة وآلام فى الحلق، وتم سحب عينات منهما وإجراء الأشعات اللازمة ووضعهما تحت الملاحظة والعزل المنزلى وتلقى العلاج.