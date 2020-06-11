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سفارة أوكرانيا: شكرا محافظ جنوب سيناء لوقوفكم بجانب جاليتنا

الخميس، 11 يونيو 2020 01:37 م
سفارة أوكرانيا: شكرا محافظ جنوب سيناء لوقوفكم بجانب جاليتنا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء ـ فايزة مرسال

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أعلنت محافظة جنوب سيناء اليوم فى بيان لها، إرسال سفارة أوكرانيا بجمهورية مصر العربية برقية شكر وتقدير لمحافظ جنوب سيناء لدوره فى الوقوف بجانب الجالية الأوكرانية فى ظل ظروف جائحة كورونا، واشادت بدعم رئيس مدينة شرم الشيخ للجالية .

وجاء فى نص البرقية : " تتشرف سفارة أوكرانيا بجمهورية مصر العربية، بتقديم اسمى آيات الشكر والتقدير لشخصكم الكريم لما تقدمونه من مساعدة واهتمام لتذليل كافة العقبات للجالية الأوكرانية بمحافظة جنوب سيناء فى ظل الظروف الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد ".

كما قدمت السفارة الشكر للواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ لما يقدمة من  مجهود ودعم للجالية الأوكرانية بمدينة شرم الشيخ والوقوف لجانبهم لحل جميع مشاكلهم .

واختتمت السفارة نص برقيتها بالإعراب عن تطلعها لعودة السياحة الأوكرانية فى القريب العاجل لجمهورية مصر العربية بلد الأمن والآمان ، وقالت " ذلك يدعم  العلاقات المتميزة والوطيدة بين شعبينا ويعود بمزيد من التطور والإزدهار لبلدينا".

وفى سياق منفصل، أعلنت محافظة جنوب سيناء اليوم استمرار مبادرة تطهير قاع البحر بشواطىء مدينة دهب استمراراً لمبادرة تطهير قاع البحر بشواطىء مدن جنوب سيناء والتى تتم تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، قام مجموعة من الغواصين المتطوعين بمدينة دهب بإستكمال أعمال التطهير على مدار ثلاثة أيام و تم تنظيف مناطق اللايت هاوس واللا جونا ومجرى السيل والسقالة والشاطىء العام .

كما أعلنت فتح عدة محاور بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ لزيادة السيولة المرورية فى إطار التيسير على المواطنين وقائدى السيارات وللمزيد من السيولة المرورية ، وبالتنسيق مع مديرية الامن وادارة مرور جنوب سيناء.

وشهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ إزالة عدد من المتاريس الاسمنتية وفتح عدة محاور من طريق شارع مجلس المدينة متوجها لشارع الخزان وشارع البنوك والمؤدى الى منزل ومطلع الهضبة ، وذلك باستخدام معدات مجلس مدينة شرم الشيخ وجهود العاملين بها من أجل التيسير على المواطنين .

 

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