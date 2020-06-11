رئيس وزراء بريطانيا يرغب فى إلغاء قاعدة التباعد الاجتماعى لعودة المدارس

لندن (أ ش أ)

أفادت تقارير نقلتها صحيفة (التليجراف) البريطانية بأن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، يرغب في إلغاء قاعدة الإبقاء على مسافة مترين تطبيقا لسياسة التباعد الاجتماعى بحلول سبتمبر المقبل على الأكثر وذلك للسماح بإعادة فتح المدارس بالكامل في العام الدراسي الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن جونسون أخطر عددا من الوزراء بأنه يرغب في تغيير هذه القاعدة في غضون أسبوعين حتى تتماشى بريطانيا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية التي تنصح الناس بالحفاظ على مسافة متر واحد فقط بين الأشخاص.

وأشارت التليجراف إلى أن تصريحات جونسون جاءت بعدما اقترح كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية السير باتريك فالانس أن إجراءات تطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة مترين ليست قاعدة علمية قاطعة وملزمة.

وقال فالانس إنه من الخطأ أن يتم وصف قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين بأنها قاعدة علمية بل هي تقييم يستند إلى حساب المخاطر، فمخاطر الإصابة بفيروس كورونا ترتبط بعدة عوامل منها المسافة والوقت وما إذا كان الأشخاص يجلسون جنبًا إلى جنب أو وجها لوجه وما إذا كانوا يرتدون أقنعة.

ونوهت الصحيفة بأن جونسون يتعرض لضغط متزايد من جانب أعضاء في البرلمان لإلغاء قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين لتجنب إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد، كما لفتت إلى أنه يريد تخفيف إرشادات الوقاية من الفيروس إلا أنه يشعر بالقلق حيال إمكانية اندلاع موجة أخرى من فيروس كورونا.