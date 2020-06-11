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رئيس وزراء العراق: أرفض المزايدات السياسية وعمر حكومتي الحقيقي أسبوع

الخميس، 11 يونيو 2020 05:11 م
رئيس وزراء العراق: أرفض المزايدات السياسية وعمر حكومتي الحقيقي أسبوع مصطفى الكاظمى
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، إن الحوار العراقى الأمريكى سيعتمد على رأى المرجعية والبرلمان وحاجة البلاد، موضحا أن الحوار العراقى الأمريكى سيعتمد على رأى المرجعية والبرلمان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وتابع رئيس وزراء العراق: أرفض المزايدات السياسية وعمر حكومتى الحقيقى أسبوع، وهدف حكومتى التحضير لانتخابات نزيهة وحفظ هيبة العراق، ولا نريد أن يكون العراق منطقة صراع.

 

وفى وقت سابق أكد مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى، أن بلاده أمامها مرحلة تحديات حقيقية نتيجة الأزمات الكبيرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

 

وصوت مجلس النواب العراقي، يوم السبت الماضى، على عدة ترشيحات من رئيس الوزراء بغرض استكمال تشكيلة المجلس الوزارى.

 

وقال مراسلنا أن "المجلس بدأ جلسته ظهر اليوم بحضور رئيس الحكومة مصطفى الكاظمى الذى قدم مرشحين لما تبقى من حقائب شاغرة"، وذلك وفق "روسيا اليوم".


مصطفى الكاظمى

العراق

حوار

أمريكا

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