رئيس قناة السويس يشيد بالعاملين بالمستشفيات ويتعهد بتوفير الرعاية الكاملة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، تكريم ممثلي العاملين بالقطاع الطبي بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بمدن القناة الثلاثة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومجموعة من القيادات الطبية، وذلك بمستشفى الهيئة نمرة ٦ بالإسماعيلية.

في كلمته، وجه الفريق أسامة ربيع التحية لجيش مصر الأبيض وخط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد ""COVID-19، معربًا عن تقديره لجهود وتضحيات كافة العاملين بالقطاع الطبي من أطباء وتمريض وصيادلة ومسعفين وإداريين خلال تلك الفترة الحرجة في مجابهة عدو مجهول.

وأعرب رئيس هيئة قناة السويس، فى بيان له، عن شعوره بالفخر لتواجده بين أبنائه من العاملين بالقطاع الطبي بالهيئة وحرصه على أن يكون اللقاء في مقر عملهم، مشيدًا بدورهم في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى دون كلل أو ملل أو تقصير، مثمناً جهودهم المخلصة وتضحياتهم في سبيل الحفاظ على سلامة وصحة العاملين ومواطني مدن القناة.

وأكد الفريق ربيع، على اهتمامه بمتابعة سير العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بمدن القناة الثلاثة، متعهداً بتقديم أوجه الدعم الكاملة والمساندة للفريق الطبي بمستشفيات الهيئة لتسهيل أداء مهامهم وواجبهم الإنساني والوطني وعلى رأسها وسائل الوقاية والحماية وتسخير كافة إمكانيات الهيئة لتلبية احتياجاتهم.

وفي ختام كلمته، أوصى الفريق أسامة ربيع، الأطقم الطبية بمراعاة كافة الإجراءات الوقائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم واستكمال دروهم في مواجهة الفيروس المستجد، كما حثهم على مراعاة الجانب النفسي والإنساني في التعامل مع المرضى، داعيًا المولى عز وجل بأن يوفقهم في أداء مهامهم وأن يرفع عن مصرنا الحبيبة الوباء والبلاء.













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