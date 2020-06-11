جرحى فى مواجهات بين الجيش اللبنانى ومحتجين أمام مصرف لبنان

كتب سمير حسنى

جرح عدد من المحتجين في مواجهات بين الجيش اللبناني أمام مصرف لبنان في طرابلس، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز، اليوم الخميس، واجتاحت مظاهرات ومسيرات غاضبة عددا كبيرا من المناطق اللبنانية، احتجاجا على انهيار العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) أمام الدولار الأمريكى والتدهور المتسارع الذى طال مختلف الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية وتسارع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات.