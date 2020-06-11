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جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات

الخميس، 11 يونيو 2020 07:30 ص
جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات المتهمون ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتناولت حيثيات القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتناولت الحيثيات جزء من اعترافات المتهم محمد عفيفى الرجل الثانى بالتنظيم وتحدث عن خلايا الجغرافية التابعة للتنظيم وأعضائها، وقيادات الخلايا الجغرافية بالمحافظات هم..

1 ـ المتهم أحمد محمد السيد عبد العزيز، قائد خلية الأولى والتى كانت بمدينة المنصورة، رقم 112 بأمر الإحالة.

2 ـ مصطفى حسني عبد العزيز، مسئول خلية الثانية كفر الشيخ، رقم 116 بأمر الإحالة.

3 ـ إبراهيم عبد الرحمن السيد، مسئول الخلية الثالثة بالشرقية، رقم 123 بأمر الإحالة.

4 ـ الخلية الرابعة بمدينة السادس من أكتوبر وأشرف على تدريب أعضائها فى الشرقية بإشراف المتهم 123.

5 ـ أشرف علي علي حسانين الغرابلي تولى مسئولية الخلية الخامسة بالجيزة.

6 ـ المتوفى محمد السيد منصور تولى مسئولية الخلية السادسة بالفيوم.

7 ـ الخلية السابعة بمحافظة قنا وتولى الأشراف عليها المتوفى المتهم محمد منصور.

8 ـ عمر رفاعي سرور مسئول خلية المطرية واستقطب أعضائها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.


بيت المقدس

هشام عشماوى

الشهيد مبروك

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