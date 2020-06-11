اليوم السابع
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بعدما أجبرها على التسول..

تفاصيل إحالة سيدة شرعت فى قتل والد زوجها لمحكمة الجنايات

الخميس، 11 يونيو 2020 02:00 ص
تفاصيل إحالة سيدة شرعت فى قتل والد زوجها لمحكمة الجنايات حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام بإحالة متهمة بالشروع فى قتل والد زوجها لخلافات عائلية نشبت بينهما بمدينة السلام للمحاكمة الجنائية، وكشفت التحقيقات، أن المتهمة هى "ن.ف"، ربة منزل.

 واعترفت المتهمة بارتكاب جريمة الشروع في قتل والد زوجها بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما، وأقرت بأنها اكتشفت بعد زواجها أن والد زوجها يتسول في الإشارات وأجبرها على التسول معه ويهددها بالطرد من المنزل، فاضطرت للتسول معه سنة ونصف وكان يتحصل منها على كل الأموال وبعد ولادة طفلتها، قرر المجني عليه إعطاء الطفلة لأحد المتسولين للتسول بها بإيجار يومي وبرفض المتهمة إعطاء طفلتها للتسول بها نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وانتهت بطعن المجني عليه طعنتين بسلاح أبيض "سكين"، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

ونصت الفقرة الثانية من  المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتلالعمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 
 
شروط التشديد
 
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى:
 
أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. 
 
ارتكاب جناية القتل العمدى
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
 
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة
 
 

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