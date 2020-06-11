تشكيل لجان لمعاينة المياه بالمدارس المخصصة لإمتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

وإستعرض نجيب، الإجراءات التي إتخذتها الشركة إستعداداً للمشاركة في تأمين عمل لجان الثانوية العامة تنفيذاً لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية ووفقا لخطة وضعها قطاع المعامل والجودة بالتعاون مع رؤساء الأفرع لمراقبة جودة مياه الشرب بتلك المدارس وإجراء تطهير إضافي لخطوط المياه المجاورة للمدارس وكذلك الخطوط الداخلية بها للحفاظ على جودة المياه بالإضافة إلى القيام بأعمال التطهير والتسليك اللازم لغرف ومطابق شبكة الصرف الصحى الخاصه بالمدارس.

يأتي ذلك في إطار إتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا وتأمين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي داخل المدارس حفاظاً علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وكان الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، قد أكد أن الشركة تسعي وبشتي الطرق لتسهيل سبل التواصل مع عملائها الكرام لتقديم أفضل خدمة في أسرع وقت ممكن.

وأعلن نجيب عن تفعيل مجموعات الواتس الخاصة بالشركة لإعلام المواطنين بأخبار انقطاعات المياه والإعلان عن الأعطال الكبيرة والطارئة كإحدي قنوات الإتصال التي تمتلكها الشركة للتواصل مع عملائها الكرام وفي حالة تلقي شكاوي العملاء في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي يتم التواصل عو طريق الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى ورقم الواتس آب 01220906668.

وأشار إلي تخصيص مجموعة واتس لكل مركز من مراكز المحافظة بحيث يستطيع العميل الدخول علي الرابط الخاص بالمركز التابع له والإنضمام إلي مجموعة الواتس ومن ثم الحصول علي الأخبار الخاصة بإنقطاعات المياه بالمنطقة التابع لها وكذلك التنبيه بوجود أعطال كبيرة قد تتسبب في قطع المياه لفترة طويلة.