اليوم السابع
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تشغيل التكييف بهذه الطريقة يجنبك ارتفاع فواتير الكهرباء

الخميس، 11 يونيو 2020 07:00 ص
تشغيل التكييف بهذه الطريقة يجنبك ارتفاع فواتير الكهرباء جهاز التكييف
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه طرق تشغيل التكيف بالطريقة الأمثل لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى اسعار الكهرباء بداً من يوليو المقبل و التى تصدر فاتورتها فى أغسطس.

وفيما يلى طرق الاستخدام الأمثل للتكيف الذى يعتبر من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء:

1-اضبط التكيف على درجة 24.

2- تاكد من غلق باب الغرفة و النوافذ جيدا للحصول على اعلى درجة تبريد.

3-يمكنك وضع مروحة كهربائية امام التكيف حتى يقلل من استهلاكه للكهرباء و يعطى برودة اعلى.

4-تاكد من أن قدرة التكيف تناسب الغرفة حتى لا تواجه مشكلة مضاعفة استهلاك المكيف للكهرباء.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أعلن خطة الحكومة لإعادة هيكلة اسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021 ، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضى 21% ، موكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم 3 سنوات اخرين لتقليل حجم الزايدة فى ظل تداعيات ازمة كورونا.

فيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، و التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ، وهى كالآتي:

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  38  قرش بدلا من 30 قرش  )

2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  48 قرش  بدلا 40 قرش   )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (   65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  96 حط  قرش بدلا من 82 قرشًا  )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   118 قرش بدلا من 100 قرشًا  )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  ( 140  قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى  أقل  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (   118 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)


الكهرباء

الطاقة المتجددة

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الاجهزة الكهربائية

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