تشغيل التكييف بهذه الطريقة يجنبك ارتفاع فواتير الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه طرق تشغيل التكيف بالطريقة الأمثل لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى اسعار الكهرباء بداً من يوليو المقبل و التى تصدر فاتورتها فى أغسطس.

وفيما يلى طرق الاستخدام الأمثل للتكيف الذى يعتبر من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء:

1-اضبط التكيف على درجة 24.

2- تاكد من غلق باب الغرفة و النوافذ جيدا للحصول على اعلى درجة تبريد.

3-يمكنك وضع مروحة كهربائية امام التكيف حتى يقلل من استهلاكه للكهرباء و يعطى برودة اعلى.

4-تاكد من أن قدرة التكيف تناسب الغرفة حتى لا تواجه مشكلة مضاعفة استهلاك المكيف للكهرباء.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أعلن خطة الحكومة لإعادة هيكلة اسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021 ، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضى 21% ، موكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم 3 سنوات اخرين لتقليل حجم الزايدة فى ظل تداعيات ازمة كورونا.

فيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، و التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ، وهى كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرشًا )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)

7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 118 قرشًا).

8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)