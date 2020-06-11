اليوم السابع
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ترطيب وعلاج.. تعرف على فوائد البطيخ للصحة

الخميس، 11 يونيو 2020 01:00 م
ترطيب وعلاج.. تعرف على فوائد البطيخ للصحة البطيخ
كتبت هند عادل

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 البطيخ هو فاكهة خفيفة صيفية منعشة منخفضة السعرات الحرارية يوفر الترطيب وكذلك العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن خاصة فيتامين سي الهام جدا لجهاز المناعة، بجانب  احتوائه على مضادات الأكسدة، ويحتوي البطيخ على حوالي 90٪ من الماء ، مما يجعله مفيدًا للبقاء رطبًا في الصيف والتخلص من تأثير موجات الطقس الحارة، وفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday الطبي.

 

يحتوي البطيخ أيضًا على مضادات الأكسدة. يمكن أن تساعد هذه المواد في إزالة الجزيئات المعروفة باسم الجذور الحرة ، أو الأنواع التفاعلية من الجسم ينتج الجسم الجذور الحرة أثناء العمليات الطبيعية ، مثل التمثيل الغذائ. ويمكن أن تتطور أيضًا من خلال التدخين وتلوث الهواء والإجهاد والضغوط البيئية الأخرى.

إذا بقي الكثير من الجذور الحرة في الجسم ، يمكن أن يحدث الإجهاد التأكسدي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الخلايا وقد يؤدي إلى مجموعة من الأمراض ، مثل السرطان وأمراض القلب، يمكن للجسم إزالة بعض الجذور الحرة بشكل طبيعي ، ولكن مضادات الأكسدة الغذائية تدعم هذه العملية.

فوائد البطيخ الصحيه

الوقاية من الربو
 

الجذور الحرة تساهم في تطور الربو قد يقلل وجود بعض مضادات الأكسدة في الرئتين ، بما في ذلك فيتامين ج ، من خطر الإصابة بالربو، يوفر كوب من كرات البطيخ التي تزن حوالي 154 جرامًا 12.5 (مجم) من فيتامين سي ، أو ما بين 14٪ و 16٪ من احتياجات الشخص اليومية.

خفض ضغط الدم
 

وجد الباحثون أن مستخلص البطيخ يقلل من ضغط الدم خاصة لدى الأشخاص المصابين بالسمنة وارتفاع ضغط الدم المبكر وذلك لإحتوائه على L-citrulline و L-arginine - وهما من مضادات الأكسدة في البطيخ  قد يحسنان وظيفة الشرايين.

 

كما قد يساعد الليكوبين مضاد آخر للأكسدة في البطيخ على الحماية من أمراض القلب عن طريق تقليل الالتهاب المرتبط بالبروتين الدهني عالي الكثافة أو الكوليسترول، ويساعد خفض نسبة الكوليسترول الضار في منع ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الوقاية من السرطان

يشير المعهد الوطني للسرطان (NCI) إلى أن الجذور الحرة يمكن أن تلعب دورًا في تطوير بعض أنواع السرطان يمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي الذي تسببه إلى تلف خلايا الحمض النووي قد تساعد مضادات الأكسدة الغذائية في البطيخ، مثل فيتامين سي، على منع السرطان عن طريق مكافحة الجذور الحرة.

تنظيم الهضم
 

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء ويوفر أيضًا بعض الألياف، تساعد هذه العناصر الغذائية على تعزيز القناة الهضمية الصحية عن طريق منع الإمساك وتعزيز انتظام حركة الأمعاء.

منع الاصابه بالجفاف

يحتوي البطيخ على حوالي 90٪ من الماء ويوفر أيضًا أملاح معدنيه مثل البوتاسيوم هذا يجعلها خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة خلال أشهر الصيف الحارة.

يحسن صحه الدماغ والجهاز العصبي

الكولين هو أحد مضادات الأكسدة الأخرى التي توجد في البطيخ، ويساهم في الوظائف والأنشطة التالية:

حركة العضلات، التعلم والذاكرة، الحفاظ على بنية أغشية الخلايا، انتقال النبضات العصبية، نمو الدماغ المبكر، كما أن الكولين قد يساعد في إبطاء تطور الخرف في مرض الزهايمر

 

يساعد في علاج ألم العضلات
 

قد يقلل البطيخ وعصير البطيخ من وجع العضلات ويحسن وقت التعافي بعد التمرين في الرياضيين.

 


البطيخ

فوائد البطيخ

فوائد البطيخ للصحه

فوائد البطيخ في الصيف

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