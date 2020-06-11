اليوم السابع
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ترامب: نضع اللمسات الأخيرة على أمر تنفيذى بشآن معايير الشرطة

الخميس، 11 يونيو 2020 11:23 م
ترامب: نضع اللمسات الأخيرة على أمر تنفيذى بشآن معايير الشرطة ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترام،ب خلال حواره في دالاس بولاية تكساس، أن البيت الأبيض يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على أمر تنفيذي بشأن معايير الشرطة، وسيتم توفير المزيد من التفاصيل حول الأمر.

 

وأضاف ترامب: "نحن نعمل على وضع اللمسات الأخيرة على أمر تنفيذي من شأنه تشجيع إدارات الشرطة على الصعيد الوطني على تلبية أحدث المعايير المهنية لاستخدام القوة ، بما في ذلك تكتيكات التخفيف من التصعيد".

 

وقال ترامب خلال المائدة المستديرة في دالاس: سنشجع أيضًا البرامج التجريبية التي تسمح للأخصائيين الاجتماعيين بالانضمام إلى بعض ضباط إنفاذ القانون حتى يعملوا معًا.

 

وفي نفس السياق قال المدعي العام ويليام بار إنه عند مواجهة مشكله يجب التعامل معها مثل ما يحدث في مدينة منيابوليس، وأضاف أن الأمر التنفيذي الذي سيوقعه الرئيس ترامب سيعمل على تسريع التحسينات وسيطرة القانون، كما أشار إلى أنه يجب توفير دعما إضافيا للشرطة في مناطق معينة.

 

وكانت شبكة CNN أفادت يوم الأربعاء أن البيت الأبيض بدأ المراحل الأولية لإعداد أمر تنفيذي بشأن إصلاح الشرطة.

 

 


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

انتخابات أمريكا

الشرطة الامريكية

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