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تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات.. وإلغاء صفقة شراء حصة بمصرف بغداد

الخميس، 11 يونيو 2020 10:15 ص
تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات.. وإلغاء صفقة شراء حصة بمصرف بغداد بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسراً 3.02 نقطة ليصل إلى مستوى 1279.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 799.3 ألف سهم بقيمة 87.8 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 9.8% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.5%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.32%.
 
وفي سياق متصل أعلن الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين-ألبا، عن سير عملياتها التشغيلية بكامل طاقتها الإنتاجية رغم جائحة كوفيد-19، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الجديدة في كافة أرجاء المصهر بما يضمن سلامة وصحة القوى العاملة بالشركة في جميع الأوقات، جاء ذلك خلال اجتماع الفصل الثاني لأعضاء مجلس الإدارة والذي عقد عبر المنصة الإلكترونية أمس الأربعاء.
 
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على محضر الاجتماع السابق، وراجع التقارير المقدمة من قبل اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، وكذلك لجنة الترشيح والمكافآت وحوكمة الشركة، كما أطلع مجلس الإدارة على آخر تطورات السلامة وأداء المصنع في ظل جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى مناقشة ظروف السوق الراهنة والأداء المالي للشركة حتى الآن.
 
وفي سياق آخر أعلن بنك البحرين والكويت، بان مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه يوم الأحد الموافق  14 يونيو، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر، حيث ستتم مناقشة ملئ الشغور في إحدى مناصب الإدارة التنفيذية، وأهداف الإدارة التنفيذية.
 
وفي سياق منفصل أعلنت شركة الخليج المتحد القابضة، عن الاتفاق بين طرفي الصفقة على إلغاء عملية شراء حصة في أسهم مصرف بغداد والبالغة 51.8% وإيقاف الإجراءات المتعلقة بنقل أسهم مصرف بغداد المملوكة حالياً لنك برقان في سوق العراق للأوراق المالية، وذلك بسبب البيئة الاقتصادية الصعبة الناجمة عن وباء كوفيد-19 في العديد من دول المنطقة، وتأثيره على الوضع الاقتصادي الحالي.
 

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