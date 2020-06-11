اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت بقرية الديدامون في الشرقية 15يوما

الخميس، 11 يونيو 2020 12:32 م
تجديد حبس المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت بقرية الديدامون في الشرقية 15يوما المجني عليه
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنح فاقوس بمحافظة الشرقية، تجديد حبس المتهمين بقتل صاحب سوبر ماركت بقرية الديدامون، لخلافات بينه وبين عم أحد المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" " عادل  ع ج" 35 سنة صاحب سوبر ماركت، مقيم قرية الدايدمون، للمستشفي العام،مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفي فور وصوله، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 18828 لسنة 2020 جنح مركز شرطة فاقوس،وبسؤال شقيقه إتهم كل من " وليد ال ع ح" 22 سنة عامل بمحطة وقود، و" عبد العزيز ح م ح"22 سنة عاطل مقيمان الديدامون، بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض مطواة  أمام كوبي المكنة دائرة المركز، ولاذا المتهمان بالفرار بعد إرتكاب الجريمة.

 

وتبين من أقوال شهود العيان بالقرية وجود مشادة في شهر رمضان بين المجني عليه وعم أحد المتهمين، وتم الصلح بينهما، لكن المتهم الثاني عزم علي الإنتقام من المجني عليه وتعديا عليه في ساعات متأخرة أمس، وقررت النيابة، تشريح الجثة،  لبيان سبب الوفاة والإداة المستخدمة في الجريمة،كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، من ضبط المتهمين بقتل سائق  وسرقة دراجته البخارية" تروسكيل" والتخلص من جثته بالزراعات ناحية قرية الزنكلون، وتم إحالتهم لنيابة مركز الزقازيق برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو روءف، مدير مباحث الشرقية، بالعثور علي جثة هامدة بالزراعات بقرية الزنكلون دائرة مركز الزقازيق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الأحرار، وتبين أن الجثة لشخص يدعي" طارق ذ م" 32 سنة مقيم الإشارة قسم ثاني الزقازيق،وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، بالتنسيق مع الأمن العام إلي قيام كل من بإستدرج المجني عليه لتوصيلهم، وفي الطريق قاموا بالتعدي عليه بالة حادة وسرقة التروسكيل، وتم تحديد الجناة وهم كل من " حسين م ج" و" محمد ن إ" و" حامد ن م " وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5992 إداري مركز شرطة الزقازيق لسنة 2020.

 


مصر

اخبار مصر

الشرقية

مركز شرطة فاقوس

قرية الداديمون

صاحب سوبر ماركت

اخبار الجريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بالمركز الـ51 وبلجيكا فى الصدارة

تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بالمركز الـ51 وبلجيكا فى الصدارة

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف طرق تعامل الأسر إذا أصيب أحد أفرادها بكورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف طرق تعامل الأسر إذا أصيب أحد أفرادها بكورونا

الحكومة: عودة السياحة والطيران بالمحافظات السياحية الأقل إصابة أول يوليو.. فيديو

الحكومة: عودة السياحة والطيران بالمحافظات السياحية الأقل إصابة أول يوليو.. فيديو

ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2000 سيارة مخالفة

ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2000 سيارة مخالفة

حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو

حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة