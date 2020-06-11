اليابان تسمح بدخول 250 أجنبيا يوميا فى إطار تخفيف قيود السفر

طوكيو /أ ش أ/

تخطط اليابان لتخفيف قيود السفر المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 من خلال السماح لما يصل إلى 250 مسافرا أجنبيا يوميا من استراليا ونيوزيلندا وتايلاند وفيتنام بدخول البلاد، وذلك وفقا لما أعلنه مصادر حكومية اليوم الخميس.

وقالت المصادر- وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إنه من المتوقع أن تنتهي فرقة العمل الحكومية المعنية بمكافحة الفيروس من تفاصيل الخطة قريبًا، على أن تنطبق إجراءات تخفيف القيود في البداية هذا الصيف على رجال الأعمال مثل المديرين التنفيذيين والمهندسين.

وتفرض اليابان حاليًا حظر دخول على 111 دولة ومنطقة، مع رفض دخول المسافرين الأجانب الذين زاروا أيًا من هذه المناطق خلال الأسبوعين الماضيين للبلاد.

وأضافت المصادر اليابانية إن الحكومة تدرس أيضا إنشاء محطات لإجراء اختبار الـ /بي سي آر/، للأشخاص الذين يغادرون اليابان، حيث بدأت بعض الدول في فتح حدودها أمام تلك التي يمكن أن تقدم نتائج سلبية تثبت عدم إصابة المسافرين بالفيروس.

ووفقا لوزارة الخارجية اليابانية، فرضت 181 دولة ومنطقة قيود سفر على اليابان، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا وتايلاند وفيتنام. ومن المتوقع أن يكون تخفيف قيود السفر متبادلاً، وتجري مناقشات مع هذه الدول حول كيفية تحق ذلك بدون المخاطرة بانتشار كوفيد-19.

ولا تزال الجهات المعنية تعمل على تفاصيل الخطة مثل عدد المسافرين الذين ستسمح لهم بالدخول وكيفية السماح لهم بحرية التنقل بمجرد وصولهم وجهتهم.

وأفادت المصادر الحكومية بأن اليابان اختارت الدول الأربع السالف ذكرها، نظرا لعلاقاتها الاقتصادية القوية مع اليابان وسيطرتها على تفشي الفيروس.

ومن المقرر أن الحكومة اليابانية القائمة لاحقًا لتشمل دولًا أخرى، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبعاً لمقتضيات الحالة.