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السعودية تجهز 81 مسجداً بنجران لإقامة صلاة الجمعة غداً

الخميس، 11 يونيو 2020 03:54 م
السعودية تجهز 81 مسجداً بنجران لإقامة صلاة الجمعة غداً الصلاة في المسجد
إيمان حنا

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جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالسعودية،81مسجداً، ستقام فيها صلاة الجمعة "مؤقتاً" غداً ، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وفق واس.


وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي ، الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية خلال إقامة صلاة الجمعة، تماشياً مع توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، في العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، فيما يتعلق بإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المكتظة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، والعمل على التنظيم للدخول والخروج لعموم المصلين والحرص على تطبيق التباعد الجسدي والتقيد بالوسائل الوقائية كتعقيم ولبس الكمام.


وحث العصيمي عموم المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من إحضار السجادة الخاصة، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ وآخر، والعناية بلبس الكمامة، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند الدخول والخروج، وأهمية التعاون مع لجان وفريق تنظيم المصلين للحفاظ على سلامة الجميع.

ومن جهة أخرى اعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، تحديث قائمة الجوامع والمساجد المساندة لها، والتى سيقام فيها صلاة الجمعة يوم غدٍ، حيث بلغ العدد الإجمالى 345 جامعاً ومسجداً فى المنطقة، بحسب "واس".

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية مطارد بن دخيل العنزى، أنه تم تجهيز 196 جامعاً ومسجداً فى مدينة عرعر، و 69 جامعاً ومسجداً فى محافظة رفحاء، و 58 جامعاً ومسجداً فى محافظة طريف، و 22 جامعاً ومسجداً فى محافظة العويقيلة، مؤكداً أن هذه التحديثات تأتى وفق تقارير ميدانية تُرفع بشكلٍ يومى لإدارة الفرع.وبين العنزى أن التحديث المستمر لقائمة الجوامع والمساجد المساندة لها لإقامة صلاة الجمعة.

يأتى فى إطار الحرص على تطبيق التعليمات الصحية التى تساعد الجميع على أداء الصلاة بكل يُسرٍ وسكينة، وتسخير كافة الإمكانات لخدمة المصلين، بتوجيه ومتابعة من معالى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

 


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نجران

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