الدفع بــ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على 3 حرائق بمنزل و7 أحواش بـ 3 مناطق

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى 3 بلاغات منفصلة عن نشوب حرائق بعدد من المراكز بدائرة المديرية وتمت السيطرة على الحرائق دون حدوث إصابات بشرية بين ملاك الأحواش المحترقة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدات مباحث المراكز وتبين أن الحريق الأول بدائرة مركز شرطة جرجا بنشوب حريق بناحية بيت خلاف دائرة المركز .

أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية 00 وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو فايز ز ت ش - سن 58 عامل - ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بـ " 1 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات "

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضاف بنفوق" 3 " رأس ماشية دابة وإحتراق كمية من البوص والعروق الخشبية ونفي الشبهة الجنائية وتم إخطار الإدارة البيطرية بجرجا لاتخاذ اللازم أخطـرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية .

وجاء الحريق الثانى بدائرة مركز المراغة بنشوب حريق بناحية شندويل البلد دائرة المركز أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعوة أسماء ع س 32 سنة ربة منزل وامتد لحوش مجاور ملك المدعو سويلم م ش 28 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات "

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم ورجحا أن يكون سبب تطاير الشرر من موقد بلدي بحوش الأولي وأضافا بنفوق " 6 " رأس أغنام وإحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفيا الشبهة الجنائية تم إخطار الإدارة البيطرية بالمراغة لاتخاذ اللازم أخطـرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية .

وجاء الحريق بدائرة مركز شرطة المنشاة حيث شب حريق بمنزل بناحية الدويرات دائرة المركز أنتقل اللواء مساعد المدير لقطاع الجنوب ومأمور وضباط المركز ومدير إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بالطابق الأرضي بمنزل ملك المدعو عبد الرحيم إبراهيم ماجد عبد الرحيم 44 عامل وأمتد " 5 " أحواش مجاورة ملك كل من فرج ع ف ا 27 سنة عامل جمال ع ا م 32 سنة عامل ومحمد خ م ع 35 سنة عامل و فراج ا ف ا 57 سنة مدرس ووائل ع ع م 41 سنة عامل ويقيمون بذات الناحية وتم الدفع بــ " 5 " سيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " .

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق تطاير الشرر من فرن بلدي بمنزل الأول وأضافوا بنفوق " 3 " رأس ماعز وإحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية تم إخطار الإدارة البيطرية بالمنشاة لاتخاذ اللازم وتم أخطار الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية .