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الجريدة الرسمية تنشر الموافقة على مبادرة شمال سيناء بمنحة إضافية 6ملايين دولار

الخميس، 11 يونيو 2020 09:32 ص
الجريدة الرسمية تنشر الموافقة على مبادرة شمال سيناء بمنحة إضافية 6ملايين دولار الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ـ محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 89 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة شمال سيناء بمنحة إضافية بقيمة 6 ملايين دولار، ليصل إجمالي الاتفاقية إلى 56 مليون دولار، والتي وافق عليها مجلسا الوزراء والنواب.

وتأتي الاتفاقية ضمن الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن.

وتساهم الاتفاقية، المنشورة فى الجريدة الرسمية، في تحسين فرص العمل بمحافظة شمال سيناء فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد على المستوى العالمى نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وستتيح سبل الانتقال للمجتمعات الريفية وتحسين البنية الأساسية، وتدعم الفئات الأكثر احتياجا، والهدف السابع عشر عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فى تنمية شمال سيناء.
 
 
 

 


السيسي

مبادرة شمال سيناء

تنمية سيناء

الجريدة الرسمية

قرار جمهوري

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