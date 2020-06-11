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التموين: ضبط 6 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك فى أبو رواش

الخميس، 11 يونيو 2020 11:18 ص
التموين: ضبط 6 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك فى أبو رواش حملة تموينية
كتب مدحت وهبة

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تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير مطابقة للمواصفات القياسية وتم التحفظ على 247 كرتونة لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي زنه 6 طن بأحد الثلاجات بمنطقة أبو رواش وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعه للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية واعدام المضبوطات.
 
جاء ذلك فى إطار الحملة التى شنتها الوزارة برئاسة المهندس عبدالمنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين والتصدى لأى محاولات من قبل البعض.
 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية، قد اصدرت توجيها بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال حصول المواطنين على السلع الغذائية من المحلات والمتاجر بالمحافطات المختلفة ، حيث يتم تخفيض عدد المستهلكين المتواجدين بالمتاجر إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر مع طمأنة المواطنين بأن جميع السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، وأن هذه الإجراءات لحماية المواطنين من التكدس والزحام خلال شراء السلع والمنتجات مع تخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم بمسافات متباعدة حتى لا يحدث أى تزاحم خارج المحلات أيضا وأن يكون بها التهوية المناسبة.
 
كما يتم تخصيص مندوب لتنظيم عملية دخول المواطنين المحلات التجارية حرصا على عدم التزاحم أو تكدس المواطنين، وأن تكون الأولوية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة مع التأكيد على توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية.
 

التموين

لحوم غير صالحة للاستهلاك بأبو رواش

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