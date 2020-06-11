اليوم السابع
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الاتحاد الدولى للنقل الجوى يعلن عن توفير خريطة للمسافرين لمواجهة كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 06:03 م
الاتحاد الدولى للنقل الجوى يعلن عن توفير خريطة للمسافرين لمواجهة كورونا مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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أعلن الاتحاد الدولى للنقل الجوى «الإياتا» عن توفير خريطة عالمية مجانية عبر الإنترنت لتزويد المسافرين بأحدث معلومات السفر إلى كل دولة، فى إطار خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، وتعتمد الخريطة على قاعدة بيانات تابعة للاتحاد الدولى للنقل الجوى والتى تحتوى على معلومات شاملة عن الوثائق المطلوبة للسفر الدولى إلى كل دولة ، حتى يتم السماح للركاب بدخول الدول . 

 

وأشار الإتحاد الدولى للنقل الجوى ، إلى انه سوف يتم تحديث الخريطة بصفة دائمة ، وذلك لمواكبة الاوضاع الجديدة اليومية التى تطرق فى كل دولة بسبب جائحة "كورونا" ، حيث يتم التحديث أكثر من 200 مرة فى اليوم الواحد لتوفير كل المعلومات الدقيقة عن قيود السفر الخاصة بالوباء الحالى بناءً على جنسية الشخص وبلد إقامته .

 

وأوضح " الاياتا" أن شركات الطيران تستعد لإعادة التشغيل بأمان ، وسوف يحتاج المسافرون إلى معرفة حدود البلاد المفتوحة والقيود الصحية القائمة ، ويمكن أن يعتمد المسافرون على الخريطة الجديدة للحصول على معلومات شاملة ودقيقة عن السفر خلال الوباء ، حيث يمكن للركاب الاطلاع على الخريطة التفاعلية الخاصة بـ COVID-19 من خلال اجهزة الهواتف المحمولة بعد أن تم توفير البرامج الخاصة بها ، كما تم إطلاق خدمة Timatic COVID-19 Alerts هذا الأسبوع لتزويد المشتركين بإخطارات جميع تحديثات السفر المتعلقة بالوباء .

 

وكان الاتحاد الدولى للنقل الجوى " الآياتا" قد وضع تدابير احترازية جديدة لتوفير الثقة للحكومات لإعادة فتح المطارات أمام سفر الركاب مع الحفاظ عليهم من تفشى فيروس كورونا ، من بينها الفحص الاجبارى لدرجة الحرارة ووضع الكمامات والحفاظ على مسافات بين الركاب داخل صالات المطار. 


الإتحاد الدولي للنقل الجوي

فيروس كورونا

شركات

اياتا

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