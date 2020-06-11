الاتحاد الدولى للنقل الجوى يعلن عن توفير خريطة للمسافرين لمواجهة كورونا

كتبت رحاب نبيل

أعلن الاتحاد الدولى للنقل الجوى «الإياتا» عن توفير خريطة عالمية مجانية عبر الإنترنت لتزويد المسافرين بأحدث معلومات السفر إلى كل دولة، فى إطار خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، وتعتمد الخريطة على قاعدة بيانات تابعة للاتحاد الدولى للنقل الجوى والتى تحتوى على معلومات شاملة عن الوثائق المطلوبة للسفر الدولى إلى كل دولة ، حتى يتم السماح للركاب بدخول الدول .

وأشار الإتحاد الدولى للنقل الجوى ، إلى انه سوف يتم تحديث الخريطة بصفة دائمة ، وذلك لمواكبة الاوضاع الجديدة اليومية التى تطرق فى كل دولة بسبب جائحة "كورونا" ، حيث يتم التحديث أكثر من 200 مرة فى اليوم الواحد لتوفير كل المعلومات الدقيقة عن قيود السفر الخاصة بالوباء الحالى بناءً على جنسية الشخص وبلد إقامته .

وأوضح " الاياتا" أن شركات الطيران تستعد لإعادة التشغيل بأمان ، وسوف يحتاج المسافرون إلى معرفة حدود البلاد المفتوحة والقيود الصحية القائمة ، ويمكن أن يعتمد المسافرون على الخريطة الجديدة للحصول على معلومات شاملة ودقيقة عن السفر خلال الوباء ، حيث يمكن للركاب الاطلاع على الخريطة التفاعلية الخاصة بـ COVID-19 من خلال اجهزة الهواتف المحمولة بعد أن تم توفير البرامج الخاصة بها ، كما تم إطلاق خدمة Timatic COVID-19 Alerts هذا الأسبوع لتزويد المشتركين بإخطارات جميع تحديثات السفر المتعلقة بالوباء .

وكان الاتحاد الدولى للنقل الجوى " الآياتا" قد وضع تدابير احترازية جديدة لتوفير الثقة للحكومات لإعادة فتح المطارات أمام سفر الركاب مع الحفاظ عليهم من تفشى فيروس كورونا ، من بينها الفحص الاجبارى لدرجة الحرارة ووضع الكمامات والحفاظ على مسافات بين الركاب داخل صالات المطار.