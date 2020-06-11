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لإنقاذها من التعثر..

الإندبندنت: شركة سنتريكا البريطانية للغاز تخطط لخفض 20% من قوتها العاملة

الخميس، 11 يونيو 2020 01:36 م
الإندبندنت: شركة سنتريكا البريطانية للغاز تخطط لخفض 20% من قوتها العاملة مصانع الغاز
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن شركة سنتريكا ، مالك شركة الغاز البريطانية ، وضعت خططًا لخفض 5000 موظف ، أي ما يقرب من 20 في المائة من قوتها العاملة ، كجزء من التدابير الرامية إلى إنقاذ شركة الطاقة المتعثرة.

وأوضحت أن أكثر من نصف الوظائف التى سيتم تخفيضها سيكون في أدوار الإدارة حيث تحاول سنتريكا تقليص البيروقراطية وتوفير 2 مليار جنيه استرليني بنهاية العام المقبل.

وقالت سنتريكا يوم الخميس إن نصف فريق القيادة العليا البالغ 40 فريقًا في الشركة سيتنحى عن العمل بحلول نهاية أغسطس ، وسيتم الانتهاء من معظم تخفيضات الوظائف المتبقية بحلول نهاية عام 2020.

وفقدت أكبر شركة غاز وكهرباء في المملكة المتحدة أكثر من 3 ملايين عميل في العقد الماضي وسط تزايد المنافسة من المنافسين الأصغر. وأعلنت خسارة 849 مليون جنيه استرليني العام الماضي.

 

وقال الرئيس التنفيذي كريس أوشي إنه يأسف لـ "القرارات الصعبة" التي كان لا بد من اتخاذها.

وأضاف: "ومع ذلك ، فإن التغييرات التي نقترح إجراؤها مصممة لوقف تراجعنا ، والسماح لنا بالتركيز على عملائنا وإنشاء شركة مستدامة".

وتعهد اتحاد GMB بمحاربة التخفيضات. وقال الأمين الوطني جاستن بودين: "إن إلغاء آلاف الوظائف الإضافية ليس هو الحل. لا يمكنك فقط شق طريقك للخروج من الأزمة. وسندافع من أجل كل وظيفة."

انخفضت أرباح شركة بريتيش جاز بأكثر من النصف خلال العقد الماضي وتراجعت حصتها في السوق من 25 في المائة في عام 2013 إلى 19 في المائة في عام 2020.

 


شركات الطاقة

شركة سنتريكا

بريطانيا

الاقتصاد البريطانى

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